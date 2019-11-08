Общество

Производители предложили снять ограничение на крепость пивных напитков

Производители пивных напитков призвали к изменению техрегламента ЕАЭС и отмене ограничения в 7 градусов на крепость такой продукции. Как пишут «Известия», об этом сказано в замечаниях рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании (РАР).

Производители отметили, что на международном рынке есть сорта пивных напитков крепче 7 градусов, которые не вписаны в законодательство, поэтому не могут продаваться на территории РФ.

По мнению экспертного совета, это является торговым барьером для импорта и создает неравные условия в рамках ВТО. На этом фоне предлагается внести поправки в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции».

Возможные изменения уже обсуждались на рабочей группе в Минфине.

В пресс-службе компании «Балтика» указали, что на мировом рынке есть пивная продукция крепостью 20% и даже 60%, но в случае отмены ограничений на В России вряд ли сразу появится «пивная продукция» крепостью 40 градусов.

В то же время эксперты сомневаются, что более крепкие пивные напитки будут пользоваться спросом у россиян.