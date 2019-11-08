Общество

Ярмарка вакансий пройдет в Пскове 13 ноября

Отделение областного Центра занятости населения по Пскову и Псковскому району приглашает всех желающих посетить ярмарку вакансий, которая пройдет в среду, 13 ноября, с 10.00 до 13.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Посетители ярмарки смогут встретиться с работодателями, подобрать варианты подходящей работы в банке вакансий службы занятости, получить консультации психолога и других специалистов службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации.

Мероприятие пройдет по адресу: ул. Коммунальная, 71а в помещении Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Пскову и Псковскому району.