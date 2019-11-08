Общество

Глава Красногородского района привлечена к ответственности за нарушение сроков оплаты по муниципальным контрактам

Прокуратура Красногородского района провела проверку соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрацией Красногородского района на протяжении 2019 года неоднократно нарушался срок оплаты выполненных работ (оказанных услуг) по муниципальным контрактам, заключенными с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами.

В этой связи прокурором района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом).

Глава Красногородского района привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.