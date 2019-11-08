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Общество

Следственный комитет запустил спецпроект о розыске пропавших детей

12.11.2019 10:18|ПсковКомментариев: 0

Следственный комитет России запустил специальный проект о розыске пропавших детей. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт ведомства.

«Следственный комитет России на своём официальном сайте запустил новый раздел "Внимание, пропал ребенок!", где размещается актуальная информация о розыске несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Новый раздел призван оперативно информировать все заинтересованные структуры, СМИ и граждан с целью успешно завершать поиски пропавших детей.

В Следственном комитете напомнили о работающих в ведомстве каналах связи для принятия сообщений о пропажах детей. Кроме того, организовано взаимодействие с коллегами из МВД РФ, МЧС РФ, Минобороны, Росгвардией и представителями общественности. Между ведомствами подписан нормативный акт о порядке взаимодействия при розыске пропавшего ребёнка.

«Оперативность и консолидация общих усилий и возможностей, применение новейшей криминалистической техники и просто неравнодушное отношение в большинстве случаев дают положительный результат — ребёнка находят живым, а каждая спасённая жизнь — это огромная победа», — отметили в Следственном комитете.

Госдума 25 сентября приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность операторам мобильной связи создавать сервисы, с помощью которых можно будет искать людей, пропавших без вести.

Источник: Псковская Лента Новостей
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