Общество

Правительство утвердило бланки для Всероссийской переписи населения 2020 года

При переписи населения 2020 года будут использоваться три формы бланков переписных листов — их утвердил кабмин. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России, сообщает «Парламентская газета».

Бланк формы Л предназначен для получения сведений о каждом опрашиваемом лице, постоянно проживающем в России (пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, родной язык, образование, состояние в браке, количество детей, занятость, источники средств к существованию и другие).

Бланк П содержит вопросы о жилищных условиях опрашиваемого. Это типе жилья, времени постройки дома, размер общей площади, число жилых комнат.

Бланк B предусмотрен для временно находящихся на территории России, но постоянно проживающим за рубежом. Опрашиваемый укажет пол, возраст, страну постоянного проживания, цель приезда в Россию, продолжительность проживания на территории нашей страны, гражданство.

Всероссийская перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2020 года. По ее итогам будет сформирована официальная статистическая информация о численности и структуре населения страны, его распределении по территории, выявлены социально-экономические характеристики, национальный и языковый состав, уровень образования.