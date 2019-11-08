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Общество

Число привитых от гриппа россиян превысило 55 млн человек

12.11.2019 10:50|ПсковКомментариев: 0

Количество привитых от гриппа граждан в России выросло до 55,2 миллиона человек. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт Роспотребнадзора.

«В целом в стране привито более 55,2 миллиона человек (38,2 процента от численности населения)», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре напомнили, что основной и самой эффективной мерой защиты от вируса является вакцинация. По данным на 11 ноября за счёт средств федерального бюджета привито более 16,8 миллиона детей и 33,1 миллиона взрослых. Ещё более 5,9 миллиона человек привито за счёт других источников.

На данный момент активность гриппа в странах северного полушария остаётся на межэпидемическом уровне, в Европе также наблюдается низкая активность вируса. В России уже восемь недель регистрируется низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Согласно прогнозу министра здравоохранения Вероники Скворцовой, повышение заболеваемости гриппом произойдет ближе к концу декабря и будет иметь среднюю интенсивность. В ходе совещания с членами правительства Владимир Путин заявил, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов кабмина во главе с премьер-министром последовать его примеру. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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