Общество

Помощи ждать неоткуда - в Порхове у пенсионерки десять лет затапливает огород

В Порхове у дома по улице Урицкого в течение уже 10 лет затапливает придомовой участок.

С такой проблемой в Псковскую Ленту Новостей обратился порхович, родственница которого проживает в данном доме.

По его словам, пенсионерка неоднократно обращалась в местную администрацию. Сначала порховские власти шли навстречу, обещали помочь с устранением проблемы.

«Потом сказали, что денег в бюджете нет», - сообщил мужчина.

Ситуацию осложняет то, что рядом проходит теплотрасса, необходимо согласование на проведение работ с местными теплосетями.

Несмотря на то, что разрешение было получено, глава администрации городского поселения «Порхов» Василий Федулов пригрозил пенсионерке судебным разбирательством, если будут начаты какие-либо работы на данном участке.

«Посадить на огороде ничего невозможно», - сетует мужчина.

«Собственники данного участка хотели своими силами, за свои деньги исправить данную ситуацию по затоплению участка, но власти Порхова запретили производить какие-либо действия», - возмущаются родственники пенсионерки.