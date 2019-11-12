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Никакой разницы между кровными и приемными детьми нет - история семьи, удочерившей ребенка-сироту

Наталья и Алексей воспитывают двоих кровных детей - 16-летнего Максима и 14-летнего Антона, и приемную дочь Машу, которой недавно исполнилось 4 года.

Историей своей семьи с корреспондентом Псковской Ленты Новостей поделилась многодетная мама Наталья.

У нас с мужем два своих мальчика. Но я всегда мечтала о девочке, дочке. Мы с мужем обсуждали этот вопрос долго, решение об удочерении приняли не сразу.

К тому же, мнение сыновей для нас было очень важно, несмотря на всю мою готовность стать приемной мамой. Я не могла не прислушаться к мнению родных детей. На мое счастье, они были «за», хотя младший поначалу был не в восторге от моей идеи.

Родители, мои и мужа, отнеслись к этому скептически, а друзья, наоборот, поддержали нас в желании стать приемными родителями.

И начался наш путь к дочке. Я читала очень много специфической литературы, до ночи сидела на различных форумах, сайтах.

Мы прошли Школу приемных родителей, но каких-то серьезных страхов и опасений не было. Возможно, сказался наш родительский опыт. И мы начали изучать детские анкеты в Федеральной базе данных. Листая страницы базы, мы увидели Машу, девочка нам понравилась.

Я позвонила в детский дом, мне сказали, что девочка живет у них.

Когда Маше было три года, ее кровная мама умерла, попала в ДТП, отца не было. Родственники отказались от девочки, и она попала в детский дом.

Когда мы с мужем приехали в детдом в первый раз, был обеденный перерыв, и дети спали.

К нам привели Машу познакомиться. Нам навстречу вышел абсолютно нормальный, немного стеснительный ребенок, мы поиграли вместе. Через несколько дней я снова приехала к ней «в гости». На мое удивление Маша уже стала называть меня мамой, такого я точно не ожидала так быстро. Уверенность, что все получится, окрыляла.

Спустя время мы получили направление в органах опеки и поехали в детдом. Перед тем, как забрать девочку в нашу семью, я показывала ей фотографии сыновей, семейные видео с различных праздников, прогулок, чтобы она визуально смогла представить себе нашу семью.

Машенька проявляла заинтересованность, задавала вопросы.

Дочь я забирала одна, муж ждал дома, готовил сюрприз. Когда Маша впервые зашла в дом, закричала: «Папа, привет!», но, увидев мальчишек, смутилась.

Так начался первый день в нашей большой дружной семье.

Мы с мужем знали, что с ребенком предстоит пройти период психологической адаптации, мы готовились к этому, читали много литературы, да и в Школе приемных родителей психологи уделяли этому вопросу особое внимание.

Однако никакого адаптационного периода по сути и не было. Не было ни истерик, ни конфликтов. Как и любой ребенок, она, конечно, может раскапризничаться, топнуть ножкой, но не более.

Я думаю, возможно, сыграл роль тот факт, что Маша – не единственный ребенок в нашей семье.

В заботах, играх, постоянной беготне все мы и не заметили эту самую адаптацию. Помог нам и родительский опыт. Без него, думаю, нам с супругом было бы сложнее.

Самые теплые отношения у Маши сложились с Максимом. Он, как взрослый, о ней заботится, а она – о нем. Думаю, она чувствует в нем защитника.

Я с полной уверенностью могу сказать, что она - моя родная дочь, но в то же время мы никогда не скрывали, что Маша - приемная. Она толком не помнит жизнь в кровной семье, только детдомовский период.

Бывает, знакомые или соседи, к примеру, спрашивают про Машу, и мы прямо отвечаем, что забрали ее из детдома.

Маша стала частью нашей семьи, нашим ребенком, наравне с Антоном и Максимом. Никакой разницы нет.