Общество

Глава города Пскова будет избран 13 ноября

Глава города Пскова будет избран завтра, 13 ноября. На этот день назначена 31-я внеочередная сессия Псковской городской Думы. В повестку заседания включено три вопроса, в том числе об избрании главы муниципального образования – главы города Пскова.

Решение будет приниматься тайным голосованием.

Кроме того, депутаты внесут очередные изменения в бюджет города и рассмотрят вопрос о даче согласия муниципальному предприятию Пскова «Псковские тепловые сети» на совершение крупной сделки по заключению кредитного договора.