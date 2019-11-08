Общество

Рейд судебных приставов с инспекторами ГИБДД прошел в Порхове

Судебные приставы-исполнители ОСП Порховского района вместе с инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району провели «проверку на дороге».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФССП по Псковской области, в ходе рейда были объединены усилия двух федеральных структур по выявлению должников и повышению безопасности дорожного движения. И помогал им в этом, «Дорожный пристав» - программно-аппаратный комплекс, который позволяет в автоматическом режиме проверять проезжающие автомашины по базе данных УФССП.

Было остановлено около 45 автолюбителей. Среди них судебными приставами-исполнителями были выявлены должники по 8 исполнительным производствам. Четверо по штрафам ГИБДД, ещё четверо - по госпошлине. Все выявленные задолженности были гражданами оплачены в ходе рейда.

Отметим, что в рейде проверялись на долги не только водители, но и их пассажиры. Так был установлен пассажир-должник, у которого имелась кредитная задолженность на сумму более 70 тысяч рублей. Данному должнику было вручено требование о явке на прием в отдел судебных приставов. После окончания рейда пассажир-должник пришёл на приём в ОСП Порховского района и проплатил в счет своей задолженности 65 тысяч рублей.

Попадая в такой рейд, автолюбитель, как и его пассажир проверяется на наличие задолженности и информируется о долге в случае, если он имеется. Кроме того, задолженность можно оплатить на месте или получить требование о явке на приём к судебному приставу-исполнителю в отдел для оплаты задолженности.