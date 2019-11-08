Общество

Бонапарт Соколов: что помнят в Пскове о рыцаре-убийце с Мойки, 82

«Не знаю такого». «Что я могу комментировать по этой страшной истории?». «Это не ко мне вопрос». Так, по информации «МК в Пскове», реагируют псковские випы на вопрос о том, каким они помнят доцента СПбГУ Олега Соколова, совершившего жестокое убийство своей 24-летней возлюбленной в минувшие выходные. Трагедия произошла в Санкт-Петербурге, в доме на Мойке, 82, где два столетия назад жили поэт Александр Грибоедов и историк Леонид Майков.

Соцсети. Олег Соколов и его возлюбленная на балу в образах Наполеона и Жозефины

Горе от ума

Между тем, еще десять лет назад Олега Соколова чествовали в Пскове как одного из организаторов реконструкторских фестивалей «Железный град» и «Ледовое побоище». Его предсказание о том, что Псковская земля станет мощным центром исторической реконструкции, сбылось: из года в год в Пскове и области проводятся многочисленные фестивали, на которые съезжаются участники со всех уголков страны. Есть мнение, что именно благодаря Олегу Соколову, его личности и активному содействию реконструкторские инициативы в нашем регионе начали приобретать серьезную поддержку и интерес - как со стороны зрителей, так и со стороны чиновников.

Яркий харизматичный Сир, как называли доцента-историка в реконструкторских кругах, неизменно привлекал внимание и вызывал восхищение. Например, в 2008 году на «Железном граде» он приветствовал зрителей на коне Буяне в новеньких 38-килограммовых доспехах - копии доспеха 1465 - 1470 года (многие псковичи и жители области обнаружили в своих домашних архивах фото с рыцарем, ставшим убийцей). Комментируя предстоящее мероприятие, он уверенно рассказывал о том, как обеспечивается безопасность на фестивале: «Все сражения проводятся по строго прописанным правилам, запрещены опасные удары в голову, живот и пах». Предварительно все действия и площадки были согласованы с комитетом области по культуре и туризму, представителями местного РОВД и сотрудниками Изборского музея-заповедника.

Не «местечковый» размах фестивалей на Псковщине десять лет назад стал возможен в том числе благодаря Олегу Соколову и его контактам с «сильными мира сего». Действительно, круг его знакомых впечатляет. Именитые историки, солидные дипломаты, богатейшие бизнесмены. Среди последних стоит упомянуть коллекционера и предпринимателя Виктора Батурина, шурина Юрия Лужкова и по совместительству мужа Яны Рудковской (с 2001 по 2008 годы). В интервью изданию «Подъем» бизнесмен так сказал о Соколове: «Он человек был увлекающийся, но таких наклонностей я никогда не замечал. Для меня непонятно, что произошло. Нормальный был, как все. Правда, он считал, что жизнь с ним не очень справедливо обошлась в силу его заслуг».

Были у Соколова и знакомства с известными журналистами. Например, с Александром Невзоровым, который на фоне скандальной истории «словил хайп», продав книгу с «дарственной надписью маньяка» за 19000 рублей.

К слову, такие книги найдутся и в библиотеках псковских чиновников, которые сейчас открещиваются от знакомства с Олегом Соколовым. Между тем, они могли бы последовать примеру Невзорова и стать богаче на энную сумму денег - пока предложение не превысило спрос, а хайп не стал трендом.

Наполеон или тварь дрожащая

Повлияет ли случившаяся трагедия на дальнейшую судьбу реконструкторского движения? Как в принципе люди, увлеченные историей и ее внешним антуражем, оценивают случившееся? Ответить на эти сложные неоднозначные вопросы согласился Василий Мизгирев, автор и организатор фестиваля исторической реконструкции «Хельга», который ежегодно проходит в июле Выбутах.

Сразу оговоримся: Василий не был лично знаком с Олегом Соколовым. Знакомство можно назвать шапочным: псковский реконструктор лишь видел преподавателя СПбГУ в те времена, когда тот был связан с фестивалем «Железный град».

«Я уважаю этого человека как историка, как человека, благодаря которому начало развиваться реконструкторское движение, - сказал Василий Мизгирев. - Я пришел в реконструкцию во вторую волну, и с благодарностью отношусь к людям из первой волны - именно они начали развивать реконструкцию. У них мы брали какие-то источники. Не было же вообще ничего, на основании чего можно было что-то сделать. Такие, как Соколов, копались в истории, выискивали факты, были фанатами своего дела. Этот человек создал на территории наше области два мощных фестиваля и являлся образцом для многих реконструкторов».

Вместе с тем Василий Мизгирев абсолютно уверен, что уважение не может оправдать того, что сделал Соколов. «Я полагаю, он перечеркнул себе многое, - считает организатор фестиваля «Хельга». - Но в данном случае я не соглашусь с теми, кто отвернется от него и начнет отрицать существование этого человека. Я такое позволить себе не могу и не хочу. Потому что у этого человека есть заслуги, за которые я ему буду благодарен. Здесь, понимаете, две чаши весов: на одной - его достижения как историка, на другой - то, что не укладывается в мои понятия. Как это вообще могло произойти? К тому же у каждого человека есть своя личная жизнь, в ней много всякого происходит, и ковыряться в личной жизни - последнее дело. Осуждать 63-летнего человека, живущего с 24-летней аспиранткой? Поймите, у нас в стране достаточно примеров, когда это даже рекламируется. Но то, как он обошелся с ней, - такого не должно было быть».

По мнению Василия Мизгирева, драма, достойная пера Достоевского, не должна негативно сказаться на реконструкторском движении. «Мы считаем, что мы делаем дело правильное, патриотичное, необходимое людям, - говорит наш собеседник. - Если нас запретят - это будет полный бред. Нельзя судить обо всех реконструкторах по поступку одного человека. Причем, этот поступок даже не связан не с реконструкцией - это бытовая история, связанная с отношениями людей. Вот если представить дурацкую ситуацию, когда на фестивале он в мундире Наполеона взял бы и убил девушку, потому что она выглядит, скажем, не по эпохе, то тогда, конечно бы, волна началась - что вытворяют реконструкторы».

По словам Мизгирева, на сегодня реконструкторское движение очень сильно развито в России, число участников и гостей исторических фестивалей, в том числе «Хельги», растет постоянно. «Мы бояться не будем и друг друга поддержим, - подчеркивает Василий. - Конечно, среди нас есть разные люди, есть и такие, которые дискредитируют движение своим поведением и моральным образом жизни. Но в целом историческая реконструкция набирает обороты. По всей стране люди с удовольствием посещают фестивали».

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