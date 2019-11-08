Общество

Региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений открылся в Великих Луках

Региональный этап XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений открылся во вторник, 12 ноября, в великолукской школе №13. Темой мероприятия стала «Великая Победа: наследие и наследники». Именно об этих вопросах говорили сегодня в стенах образовательного учреждения.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, после традиционного молебного пения собравшихся поприветствовала ведущая мероприятия, учитель истории школы № 13 Алена Васильева, которая представила почетных гостей - представителей духовенства, управления образования, городской власти и педагогов.

Открывая Рождественские чтения, преосвященнейший Сергий, епископ Великолукский и Невельский, выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества властей, управления образования и епархии.

Также с приветственными словами обратились к залу первый заместитель главы города Сергей Гусев, заместитель начальника государственного управления образования Псковской области Геннадий Барышников и заместитель главы администрации города Великие Луки Юлия Ярышкина.

После торжественного открытия началось пленарное заседание, посвященное теме чтений.