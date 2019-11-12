Общество

В администрации Псковского района пройдет прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей

20 ноября с 10.00 в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям по инициативе Уполномоченного по правам ребенка состоится прием граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в приеме граждан примут участие:

• прокурор Псковской области Сергей Белов

• руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Петр Крупеня

• уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова

• глава псковского района Наталья Федорова.



Прием граждан состоится в администрация Псковского района: Псков, ул. О.Кошевого, 4

Запись на прием осуществляется до 15 ноября по телефону (8112) 72-42-02