Общество

Соседка доцента-убийцы: Она лишь плакала, когда он кидал ее со всей дури по комнате

Трагедия, случившаяся в ночь с 7 на 8 ноября в доме на Мойке, 82, разворачивалась в декорациях, которых певец петербургских ужасов Достоевский не смел бы даже представить. Пока следствие пытается выяснить все обстоятельства страшного дела, в соцсетях появились группы, пытающиеся обелить и оправдать действия доцента-убийцы, расчленившего застреленную возлюбленную. Они рассуждают о философии постмодерна, о достоинствах историка и пользуются сентенциями из серии «В конце концов, кто не хотел хоть раз «убить» свою женщину?»

Фото из архива ПЛН: Олег Соколов в образе Карла Смелого, герцога Бургундского. Изборск

Соседи Олега Соколова по дому в шоке от того, что произошло. Они утверждают, что попытки сделать доцента жертвой расчетливой провинциалки с Кубани - жестокая ложь. Журналисту «МК в Пскове» удалось пообщаться с соседкой Олега Соколова по лестничной площадке. «Могу подтвердить, что никакой агрессии с ее стороны не было. Лишь плакала, когда он ее кидал со всей дури по комнате, и просила ее не трогать, - сказала наша собеседница. - Мне искренне жаль, что красивой и умной девушке в этом мире так мало удалось что-то сделать для себя, страны. Мне страшно представить, какое горе переживает ее семья. Если мне страшно и до сих пор мандраж, то что чувствуют они... Наша семья и вообще весь дом шокирован произошедшим. Кошмар, я никогда не понимала этой инстинктивной жестокости в людях и как они могут переходить все границы понимания слова "человек"».

По словам девушки, все ее детство прошло по соседству с квартирой Соколова. «Очень часто он устраивал пьяные тусовки, часто с кем-то ссорился, даже дрался. Часто падала и передвигалась мебель, телевизор орал периодически, - говорит она. - Он позволял себе шуметь после 22 часов. Ее я вообще почти не слышала».

Соседи говорят, что случались и выходы полиции в дом из-за скандалов Соколова. Мать нашей собеседницы также звонила доценту-историку с просьбами прекратить безобразие, но он всегда «отвечал по-хамски и продолжал делать и вести себя, как ему вздумается».

По словам очевидца, в ночь убийства между Соколовым и его возлюбленной происходила ссора - мата не было, но «очень унизительные слова» звучали.

Соседи не понимали, что связывало пожилого доцента и аспирантку, объясняя все слепотой любви. К тому же они не отрицают, что Соколов, несмотря на солидный возраст, был театрально харизматичным человеком. И добавляют, что он был очень сильным: «Вы же видели, с какой силой он выбрасывал мешки, сумки в Мойку, я с одних этих движений в шоке была, - говорит девушка с Мойки, 82. - Сколько ненависти в человеке было в эти дни! Алкоголь тоже еще то зло, а с таким темпераментом, как у него, можно сказать, алкоголь становится оружием».

По мнению петербурженки, драма, разыгравшаяся в ее доме, - еще одно подтверждение того, что женщинам не надо терпеть домашнее насилие и унижение, не надо бояться разорвать отношения.

«Таких нелюдей нельзя отпускать на волю, - уверена соседка Олега Соколова. - Они опасны, в особенности, когда однажды перешли все границы».