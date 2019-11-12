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Общество

Единственная жительница деревни в Гдовском районе оказалась оторвана от цивилизации 

12.11.2019 15:55|ПсковКомментариев: 0

В начале ноября в социальных сетях появился клич о помощи от дочери жительницы Гдовского района Ирины Анисимовой, проживающей в городе Сланцы. Она рассказала, что в деревне Горка Гдовского района живет единственный житель - ее мать, 83-летняя пенсионерка Нина Иванова. Женщина жаловалась на то, что дорогу, ведущую в деревню, перепахали владельцы агрофирмы «Добручи-2», и теперь в деревню невозможно проехать.

Единственный житель деревни Горка Нина Иванова.

Ирина Анисимова рассказала, что ее мать страдает сахарным диабетом и другими возрастными заболеваниями, и поделилась, что недавно, когда Нине Ивановой стало плохо, к ней отказалась ехать «скорая помощь» из-за отсутствия дороги. В сообщении, размещенном в соцсетях, женщина просила совета и поддержки, ведь без дороги ее пожилая мать не может рассчитывать на медицинскую помощь и получение пенсии.

Благодаря ее обращению был организован выезд на место главы Добручинской волости Сергея Борнусова, депутата Гдовского районного собрания Юлии Сагателян, депутата сельского поселения «Добручинская волость» Веры Трушиной и представителя «Союза женщин России» Антонины Веселовой. В результате выезда факт того, что дорога перепахана, был подтвержден, однако тогда ни к какому конкретному решению придти не удалось.

Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей дочь местной жительницы, благоустроенной дороги к деревне Горка никогда не было, но всегда была наезженная по полю колея, которая позволяла всем видам машин проехать в деревню. Однако инженер «Добручи-2» заявил, что при межевании участка дорога не была учтена, а новый директор агрофирмы принял решение о том, чтобы перепахать все поле, не оставляя дороги, так как ее нет в плане.

Перепаханная дорога. 
«Мы не против того, чтобы выделить кромку и наездить дорогу. Просто вот эти же местные жители, которые сейчас жалуются, не будут ездить по одной дороге, они всегда ездят, как хотят, по нашим полям. Если честно, они все поля перепортили. Наездят одну дорогу, потом дождь чуть-чуть пройдет, дорога намокнет, они едут рядом по посевам. Потом и эта разбилась - разъезжают третью и так наездят по всем полям. Терпеть бесконечно это нельзя. Нужно собираться с местными жителями, определять одну дорогу с одной стороны, где будет заезд, и работать только с ней. А то, когда летом хорошая погода, взошли все посевы, поля выровнены, они даже по дорогам не хотят ездить, ездят рядом - по полю», - рассказал инженер «Добручи-2».

Летом в деревню Горка приезжают дачники, а зимой в ней остается только одна пожилая местная жительница. Со слов инженера получается, что летом дачники поля попортили, а к зиме без дороги осталась только Нина Иванова, которая за пенсией в соседнюю деревню пешком ходит, через эти самые перепаханные поля. Переезжать к дочери в Сланцы пенсионерка отказывается, говорит, что дома лучше, все тут ей привычно, и нормальное самочувствие родные места помогают поддерживать. Ее дочь Ирина Анисимова приезжает к матери каждые выходные: привозит еду и лекарства. «Теперь не то, что мне, в экстренной ситуации, и "скорой" не проехать в деревню», - жалуется женщина.

Инженер агрофирмы пояснил, что организация готова помочь и наездить дорогу. Однако, он подчеркнул, что сезон закончился, все трактора сейчас находятся на ремонте, возможности наездить колею прямо сейчас нет. «Раньше я давал распоряжение, и край оставляли, а теперь у нас новый директор, все нужно согласовывать», - поделился он.

«Я тоже не очень понимаю позицию ее дочери. Даже при наличии дороги, зимой ее задует снегом. Все равно это вопрос не ко мне, а к волости. Раздули скандал, обвинили нас во всех грехах, а мы все по закону делали, это наши земли. Это же не мы размежевали эти участки, почему там не указали эту дорогу? А самое интересное, что к нам никто из жителей по поводу дороги не обратился. Мы готовы помочь. Если бы нам кто-то позвонил и предложил встретиться, но к нам никто и не обращался. Вот они были на выезде, там и депутаты были, а нас никто не пригласил, и нашу точку зрения никто не выслушал. Кромку для дороги мы всегда наезжаем, просто раз в три-четыре года происходит севооборот, и мы перепахиваем эти поля, и каждый раз встает этот вопрос», - заключил инженер «Добручи-2».
Ирина Анисимова, дочь жительницы деревни Горка. 

Однако дочь пенсионерки, оставшейся без дороги, оснований для обращения к руководству агрофирмы не видит.

«По плану дорога была государственная. Почему я должна к кому-то идти на поклон? Если они что-то натворили, то они и должны разбираться. По кадастровым планам, которые мы нашли в Интернете, эта дорога есть, а теперь говорят, что ее и не было никогда. Мне 58 лет, я 58 лет по этой дороге ездила, и она всегда была», - заявила Ирина Анисимова.

Она согласилась, что на выезд, конечно, нужно было звать инженера агрофирмы, и странно, что этого сделано не было. «В итоге получается, что сейчас мама сидит, как на острове. Я только что пришла из аптеки, купила уже второй пакет лекарств, а то "скорая" же к ней не поехала. А как она пойдет за пенсией по этой пахоте? Она же просто свалится в эту глину, и все. Если вопрос не решится, то мне остается только подавать в суд», - заключила Ирина Анисимова.

Слева глава Добручинской волости Сергей Борнусов. 

Глава Добручинской волости Сергей Борнусов рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что местные жители и дачники всегда ездили по краю поля, а владельцы агрофирмы всегда шли но встречу и этот кусок не перепахивали.

«Испокон веков там была полевая дорога, а когда участки продавались, она оказалась неоформленной. Потом уже, когда появились какие-то средства, мы стали оформлять дороги, и внесли и эту дорогу в план. А, видимо, у агрофирмы по документам ее не было, поэтому и запахали ее. Это сделано не чтобы кому-то насолить или что-то испортить, это просто дело случая. Я сам узнал об этой ситуации из социальных сетей», - рассказал Сергей Борнусов.

Глава волости подчеркнул, что взял сложившуюся ситуацию под контроль, и приложит все возможные усилия для решения проблемы в кротчайшие сроки. «Я занялся этим вопросом, у нас уже есть договоренность с директором агрофирмы. Сейчас тракторов нет, но, как только они появятся, сразу накатаем дорогу. Думаю, что никаких проблем не возникнет, в агрофирме люди серьезные, у нас с ними хорошие отношения, они готовы пойти на встречу», - заключил Сергей Борнусов.

Он также заявил, что в дальнейшем необходимо выбрать удобный для всех участок и внести сервитут на использование дороги, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

Ксения Кулакова

Источник: Псковская Лента Новостей
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