Единственная жительница деревни в Гдовском районе оказалась оторвана от цивилизации 

В начале ноября в социальных сетях появился клич о помощи от дочери жительницы Гдовского района Ирины Анисимовой, проживающей в городе Сланцы. Она рассказала, что в деревне Горка Гдовского района живет единственный житель - ее мать, 83-летняя пенсионерка Нина Иванова. Женщина жаловалась на то, что дорогу, ведущую в деревню, перепахали владельцы агрофирмы «Добручи-2», и теперь в деревню невозможно проехать.
Ирина Анисимова рассказала, что ее мать страдает сахарным диабетом и другими возрастными заболеваниями, и поделилась, что недавно, когда Нине Ивановой стало плохо, к ней отказалась ехать «скорая помощь» из-за отсутствия дороги. В сообщении, размещенном в соцсетях, женщина просила совета и поддержки, ведь без дороги ее пожилая мать не может рассчитывать на медицинскую помощь и получение пенсии.
Благодаря ее обращению был организован выезд на место главы Добручинской волости Сергея Борнусова, депутата Гдовского районного собрания Юлии Сагателян, депутата сельского поселения «Добручинская волость» Веры Трушиной и представителя «Союза женщин России» Антонины Веселовой. В результате выезда факт того, что дорога перепахана, был подтвержден, однако тогда ни к какому конкретному решению придти не удалось.
Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей дочь местной жительницы, благоустроенной дороги к деревне Горка никогда не было, но всегда была наезженная по полю колея, которая позволяла всем видам машин проехать в деревню. Однако инженер «Добручи-2» заявил, что при межевании участка дорога не была учтена, а новый директор агрофирмы принял решение о том, чтобы перепахать все поле, не оставляя дороги, так как ее нет в плане.
Летом в деревню Горка приезжают дачники, а зимой в ней остается только одна пожилая местная жительница. Со слов инженера получается, что летом дачники поля попортили, а к зиме без дороги осталась только Нина Иванова, которая за пенсией в соседнюю деревню пешком ходит, через эти самые перепаханные поля. Переезжать к дочери в Сланцы пенсионерка отказывается, говорит, что дома лучше, все тут ей привычно, и нормальное самочувствие родные места помогают поддерживать. Ее дочь Ирина Анисимова приезжает к матери каждые выходные: привозит еду и лекарства. «Теперь не то, что мне, в экстренной ситуации, и "скорой" не проехать в деревню», - жалуется женщина.
Инженер агрофирмы пояснил, что организация готова помочь и наездить дорогу. Однако, он подчеркнул, что сезон закончился, все трактора сейчас находятся на ремонте, возможности наездить колею прямо сейчас нет. «Раньше я давал распоряжение, и край оставляли, а теперь у нас новый директор, все нужно согласовывать», - поделился он.
Однако дочь пенсионерки, оставшейся без дороги, оснований для обращения к руководству агрофирмы не видит.
Она согласилась, что на выезд, конечно, нужно было звать инженера агрофирмы, и странно, что этого сделано не было. «В итоге получается, что сейчас мама сидит, как на острове. Я только что пришла из аптеки, купила уже второй пакет лекарств, а то "скорая" же к ней не поехала. А как она пойдет за пенсией по этой пахоте? Она же просто свалится в эту глину, и все. Если вопрос не решится, то мне остается только подавать в суд», - заключила Ирина Анисимова.
Глава Добручинской волости Сергей Борнусов рассказал корреспонденту Псковской Ленты Новостей, что местные жители и дачники всегда ездили по краю поля, а владельцы агрофирмы всегда шли но встречу и этот кусок не перепахивали.
Глава волости подчеркнул, что взял сложившуюся ситуацию под контроль, и приложит все возможные усилия для решения проблемы в кротчайшие сроки. «Я занялся этим вопросом, у нас уже есть договоренность с директором агрофирмы. Сейчас тракторов нет, но, как только они появятся, сразу накатаем дорогу. Думаю, что никаких проблем не возникнет, в агрофирме люди серьезные, у нас с ними хорошие отношения, они готовы пойти на встречу», - заключил Сергей Борнусов.
Он также заявил, что в дальнейшем необходимо выбрать удобный для всех участок и внести сервитут на использование дороги, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.
Ксения Кулакова