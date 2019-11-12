Общество

Сдачу ЕГЭ хотят перевести в онлайн-режим

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) работает над тем, чтобы в будущем перейти к сдаче единых государственных экзаменов (ЕГЭ) в режиме онлайн, но в ближайшие два года такую технологию внедрять не будут, сообщает «Интерфакс».

«И я понимаю, что, наверное, за этим будущее - когда часть работ можно будет сдать онлайн и потом при необходимости сдать вторую часть письменно. В этом есть много плюсов. Но мы должны быть уверены максимально, что эта технология не будет давать сбоев», - сказал руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на всероссийской встрече с родителями во вторник, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, в перспективе такой переход возможен и «в этом направлении мы идем». Но ждать этого в следующем учебном году или через год не стоит, потому что подобная технология требует большого объема работы.

Кравцов также отметил, что перевод экзаменов в онлайн-режим не должен вернуть в ЕГЭ тестовые задания с механическим выбором ответов, которые в течение нескольких лет специально из экзаменов изымали.

«Мы понимаем, что технологии развиваются, что появляются новые возможности, но к этому нужно относиться очень аккуратно, обсудив с педагогами, родителями, выпускниками, профессиональным сообществом. Когда мы будем на 100% уверены, что это работает, мы примем решение», - сказал глава Рособрнадзора.

Он напомнил, что в 2019 году ведомство впервые протестировало технологию передачи заданий ЕГЭ в пункты приема экзамена через интернет - по зашифрованному каналу. Если сейчас в большинстве пунктов задания получают на оптическом диске или на флешке, то новая технология позволяет уйти от физической доставки в школы подобных носителей информации. Эта технология тестировалась, по словам Кравцова, три-четыре года. В следующем году тестирование расширят - в нем планирует принять участие половина российских регионов.

«В следующем году мы планируем технологию передачи по сети заданий расширить; наверное, более 50 процентов регионов примут участие - в той или иной степени - в этой технологии. Главный принцип - не навреди», - отметил глава Рособрнадзора.

ЕГЭ является одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы. Экзамен проводится по русскому языку, математике, иностранным языкам, физике, химии, биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, информатике.