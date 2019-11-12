Общество

В Псковском филиале академии состоялось распределение выпускников 2020 года в территориальные органы ФСИН России

Заседание комиссии по распределению выпускников 2020 года проходило в режиме видеоконференцсвязи с академией ФСИН России под председательством начальника Управления кадров ФСИН России Александра Пирогова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

После того как комиссия определила места прохождения службы курсантов по окончании ими образовательной организации, в актовом зале Псковского филиала академии был оглашен протокол, согласно которому 91 курсант из 15 регионов России вернется на службу в территориальные органы ФСИН России в соответствии с заключенными контрактами.

Начальник Псковского филиала академии ФСИН России Дмитрий Панарин, обращаясь к курсантам, особо отметил, что Федеральная служба исполнения наказаний предоставляет выпускникам возможность стопроцентного трудоустройства.

Начальник образовательной организации выразил надежду, что все курсанты успешно завершат свое обучение в Псковском филиале академии ФСИН России и в будущем году приступят к исполнению своих служебных обязанностей в территориальных органах ФСИН России.