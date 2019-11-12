Общество

Освещение вернется на улицы Старого Изборска лишь в 2020 году

Проблема освещения в Старом Изборске может быть решена не ранее 2020 года. Как пишет «МК в Пскове», об этом сообщил глава Печорского района Дмитрий Сопотов, отвечая на вопрос местной жительницы о том, почему улицы туристического объекта утопают в кромешной тьме.

Фото: ведерников.рф.

Гелена Березовская разместила сообщение на сайте ведерников.рф, где рассказала о том, что местные жители неоднократно обращались к руководству Изборска по данному вопросу, однако никаких изменений не увидели. Осталось без результата и обращение в ОА «Псковэнергосбыт».

«Поверьте, что очень тяжело местным жителям перемещаться по населенному пункту в темное время суток, - пишет жительница Старого Изборска. - И стыдно перед приезжими, которым трудно объяснить принципы распределения электроэнергии в уличном освещении».

Как объяснил Дмитрий Сопотов, в Старом Изборске требуется замена светильников уличного освещения. В связи с отсутствием дополнительного финансирования в 2019 году, этот вопрос будет решен в 2020 году.