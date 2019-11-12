Прием заявлений о вхождении в состав Общественной палаты Пскова продлен до 21 ноября

В Пскове продлена процедура приема заявлений жителей города, желающих войти в состав муниципальной Общественной палаты. Соответствующее постановление, подписанное и.п. главы города Еленой Полонской, опубликовано на официальном сайте города.
В соответствии с документом заявки принимаются в рабочие дни с 12 по 21 ноября: понедельник - четверг - с 9.00 до 18.00, пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. Место приема заявлений от жителей города - здание Псковской городской Думы (ул. Некрасова, 14, кабинеты № 2 и 3).
Перечень документов, необходимых для рассмотрения кандидатур, желающих войти в состав Общественной палаты города Пскова:
Еще одним постановлением поручено провести заседание консультационного совета с целью выработки рекомендаций о кандидатурах для включения в состав городской Общественной палаты. Предложения о кандидатурах должны быть выработаны до 1 декабря.