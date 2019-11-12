Общество

Минтранс РФ и РЖД видят проблему с возмещениями по инфраструктурной части пригородных тарифов

Министерство транспорта РФ и ОАО «Российские железные дороги» указывают на проблему с возмещением средств по инфраструктурной части пригородных пассажирских тарифов, пишет «Интерфакс».

«Дефицит средств федерального бюджета на судбсидии по инфраструктуре в пригородном сообщении за 3 года составит 24,8 млрд руб. Также не предусмотрено погашение 23 млрд руб. подтвержденной задолженности прошлых лет. В том числе только по 2019 г. сложилась такая задолженность в объеме 2,4 млрд руб.», - заявил глава Минтранса Евгений Дитрих на совещании по вопросам деятельности монополии в ближайшую трехлетку, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник.

«Сегодня в бюджетных назначениях у нас по 2020-2022 гг. предусмотрено 36,7 млрд руб. каждый год, а с учетом роста пассажиропотока объем тех средств, которые необходимы для компенсации этого инфраструктурного назначения растет по годам, достигает 47 млрд руб. в 2022 г. Просил бы поддержать решение данного вопроса по компенсации соответствующей разницы», - пояснил чиновник.

«Я просил бы поддержать нашу позицию. Нам нужны полные цифры компенсации, поскольку люди пользуются больше пригородным движением и, соответственно, получается, что объем пассажиро-километровой работы больше, и необходима бОльшая компенсация из федерального бюджета», - в свою очередь отметил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.