Общество

Рубильную машину собирается приобрести МКУ города Пскова «Служба благоустройства города»

Рубильную машину собирается приобрести МКУ города Пскова «Служба благоустройства города». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

На внеочередную сессию гордумы, которая состоится 13 ноября, вынесен вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Речь идет о выделении 922 тысяч рублей Службе благоустройства города на приобретение рубильной машины.

Как пояснил начальник управления городского хозяйства администрации города Пскова Николай Баринов, измельчение одного кубометра веток в специализированной организации стоит 1,8 тысяч рублей. При этом ежегодно городская Служба благоустройства утилизирует около 10 тысяч кубометров древесины. В связи с этим покупка техники необходима и выгодна муниципалитету.

При этом параметры бюджета не меняются. На 922 тысячи рублей уменьшается бюджетные ассигнования, предусмотренные управлению строительства и капитального ремонта администрации города Пскова на капитальный ремонт жилищного фонда (нераспределенный резерв).