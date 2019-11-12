Общество

Программа по переселению соотечественников в Псковскую область презентована представительству МВД России в Республике Молдова

Программа по оказанию содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, презентована на видеоконференции с представительством МВД России в Республике Молдова и общественными организациями. Мероприятие проведено комитетом по труду и занятости Псковской области совместно с у правлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации псковского региона, на видеоконференции обсуждались достигнутые результаты по реализации программы по оказанию добровольного переселения в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом.

На встрече была представлена общая информация о здравоохранении, образовании и рынке труда Псковской области. Также были рассмотрены вопросы, которые чаще всего интересуют лиц, желающих переехать в Псковскую область на постоянное место жительства. Это возможности жилищного обустройства, условия участия в государственной программе, получение компенсаций, предусмотренных участникам программы и членам их семей.

Напомним, что с 2010 года на территорию Псковской области прибыло более 8,9 тыс. участников госпрограммы и членов их семей из 20 иностранных государств. В том числе из Республики Молдова переселилось на постоянное место жительства более 2,1 тыс. человек, что составляет около 25% от общего количества прибывших за время реализации Государственной программы. В настоящее время в регионе реализуется подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016 - 2020 годы».