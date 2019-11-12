Общество

В Минздраве сообщили о снижении материнской смертности

В России за последние 10 лет снизилась материнская смертность на 56% благодаря созданию 94 перинатальных центров, которые координируют системы родовспоможения, говорится в докладе главы Минздрава Вероники Скворцовой, опубликованном на сайте ведомства, сообщает «Парламентская газета».

«Созданы 94 перинатальных центра, координирующих региональные системы родовспоможения, что позволило снизить материнскую и младенческую смертность на 56 и 40% соответственно за 10 лет, до одних из низких в мире показателей», - говорится в докладе.

Кроме того в докладе Скворцовой отмечается, что в стране в последнее время уделяли особое внимание развитию комплексной профилактики. Это, в свою очередь, позволило за 10 лет снизить заболеваемость туберкулезом в два раза, смертность - в три раза, а также заболеваемость гриппом в шесть раз, а смертность от него в десятки раз.