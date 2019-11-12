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Псковский визажист рассказала об участии в съемках клипа группы «Пикник»

Фото: соцсети. Татьяна - стоит четвертая справа

Псковский визажист Татьяна Серова на своей странице во ВКонтакте поделилась подробностями участия в съемках клипа группы «Пикник», которые проходили в Санкт-Петербурге, пишет «МК в Пскове».

По словам Татьяны, она работала на съемках как гример. Опыт оказался «очень интересным, увлекательным и мистическим».

Клип «Лиловый корсет» был представлен публике 15 октября. В главной роли снялась Елена Газаева, звезда мюзикла «Бал вампиров». Песня «Лиловый корсет» превращает сюжетную линию, которая начиналась как «Глаза очерчены углем», продолжилась в «Фетише» и наконец превратилась в загадочную трилогию. «Наконец за 40 лет "Пикник" снял нужный клип как положено - со стимпанком, эротицизмом, архитектурой, деталями, масками и балом», - пишут поклонники в отзывах на новинку.