Общество

В палкинской школе обезвредили группу «террористов»

12 ноября оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Псковской области проведено антитеррористическое учение под условным наименованием «Экран-школа-2019».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области, в межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства территориального и пограничного управлений ФСБ, а также УМВД, УФСИН, Управление Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти Псковской области.

По замыслу учения, группа вооруженных лиц в количестве четырех человек проникла на территорию МБУ «Палкинская средняя школа» (п. Палкино, ул. Изборская, д. 25) и, разбив окно и двери запасного входа, ворвались внутрь здания, тяжело ранив двух сотрудников учебного заведения. Под угрозой оружия преступники захватили заложников и выдвинули неприемлемые для руководства страны требования.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексея Кальяна, «террористы» нейтрализованы, все заложники освобождены.

Подводя итоги, Алексей Кальян отметил, что цели учения достигнуты. Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета.