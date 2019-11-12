Общество

ОНФ продлил до 18 ноября прием заявок на конкурс программ образовательного волонтерства

Общероссийский народный фронт по просьбам участников продлил до 18 ноября прием заявок на конкурс программ образовательного волонтерства. В оргкомитет уже поступило более ста заявок. Победители в каждой номинации получат сертификаты номиналом 20 тыс. руб.

Конкурс проводят представители проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Его цель – поддержать волонтеров проекта и других добровольцев, ведущих бесплатные занятия для детей. Поступившие работы участвуют в одной из десяти номинаций: «Лучшая программа по социализации», «Безграничные возможности», «Лучшая программа по профориентации», «Лучшая общеразвивающая программа», «Самая масштабная программа», «Программа для самых маленьких», «Лучшая программа для села», «Прорыв года», «Лучшая наукоемкая программа», «Первые шаги». Победителей выберут по ряду критериев: охват детей, уникальность содержания, возможности для развития детей, оценка родителей и учащихся, наличие у волонтера особых навыков и т.д.

Направления занятий могут быть самыми различными – естественно-научными, техническими, спортивными, социально-педагогическими, художественными, туристско-краеведческими или другими. Программы могут охватывать детей с особенностями здоровья, из социально незащищенных групп и группы риска или быть направленными на общее развитие ребенка.

«Конкурс на лучшую программу образовательного волонтерства проводится во второй раз, и приятно наблюдать, что он вызывает отклик. Появляются новые программы, уникальные по содержанию и методам. Развитие образовательного волонтерства означает расширение возможностей для детей. Поддержка и развитие добровольческих практик – значимое направление нацпроекта «Образование», – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

К участию в конкурсе принимаются программы, реализующиеся в настоящее время. В случае краткосрочных программ допускается подача заявок, описывающих реализованную ранее и планируемую к повторному проведению программу.

Заявки на участие принимаются на электронную почту fond@nro.center. Дополнительную информацию о конкурсе и о том, как оформить заявку, можно посмотреть здесь.