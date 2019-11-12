Общество

Возможность централизованных госзакупок в рамках нацпроектов будет предусмотрена с 2020 года для развития села - Медведев

Со следующего года предлагается предусмотреть для развития сельских территорий возможность централизованных госзакупок в рамках национальных проектов в целях экономии средств региональных бюджетов, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

«Мы выделяем деньги регионам из федерального бюджета на базе софинансирования. В некоторых регионах в процессе работы стоимость объектов увеличивается, и это, к сожалению, распространенная история. Это требует дополнительных средств из местных бюджетов, и такая нагрузка не всегда по силам регионам», - сказал он на совещании по развитию сельских территорий, пишет «Интерфакс».

По словам премьера, необходимо проанализировать, почему возникает такое удорожание.

«Для экономии региональных средств предлагается проводить государственные закупки в рамках национальных проектов централизованно. Такую возможность мы на следующий год предусмотрим и для развития сельских территорий, и проанализируем, что можно сделать, чтобы закупочные процедуры на региональном и муниципальном уровнях были более эффективными», - добавил премьер.