Общество

В Псковском облсовпрофе прошло мероприятие, посвященное профилактике заболеваний суставов в рамках проекта «Клуб поколений»

В рамках проекта «Клуб поколений» в псковском облсовпрофе члены профкома студентов ПсковГУ провели мероприятие, посвященное профилактике заболеваний суставов в рамках Всероссийской программы «Здоровье суставов в надежных руках». Слушателями стали представители Псковского отделения союза пенсионеров России, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

С приветственным словом выступила специалист отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности Елена Федорова. Она рассказала участникам о социальном проекте «Тимуровцы» и пригласила всех стать его участниками.

В ходе мероприятия волонтеры-медики рассказали о заболеваниях суставов и принципах их профилактики. Кроме того, наши добровольцы провели мастер-класс по скандинавской ходьбе. Многие слушатели уже были знакомы с данным видом физической активности, в которой применяется определенная техника ходьбы с использованием специальных палок, и поделились с волонтерами своим опытом и знаниями.

«Работа в рамках данного проекта будет продолжена. У нас в планах ещё много интересных встреч и обучающих мероприятий для участников «Клуба поколений», - прокомментировала заведующая отделом социально-трудовых отношений и проектной деятельности Валерия Мишакова.

Напомним, что Всероссийская социально-профилактическая программа «Здоровье суставов в надежных руках» направлена на обучение населения навыкам сохранение здоровья суставов и позвоночника для предупреждения развития дегенеративных заболеваний.