Общество

Специалисты отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа посетили кардиологический санаторий «Переделкино» с ознакомительным туром

Специалисты отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг псковского облсовпрофа посетили кардиологический санаторий «Переделкино» в городе Москве с ознакомительным туром. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе, в рамках визита им показали номерной фонд, территорию и лечебные кабинеты.

Основным профилем кардиологического санатория «Переделкино» является диагностика, терапия и профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. Находится он в Мещерском парке в двух корпусах, соединённых теплым переходом — зимним садом.

Как отметила заведующая отделом реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Ирэна Заблоцкая, санаторий имеет очень удобно расположение. «Если отдыхающие хотят прогуляться и посмотреть Москву, то им нужно всего лишь 15 минут, чтобы дойти до станции метро «Боровское шоссе». Еще ближе к санаторию железнодорожная станция станции «Переделкино». Но такая близость к путям сообщения никак не мешает ощущать прекрасный чистый воздух санатория», - отметила специалист Псковского облсовпрофа.

На территории санатория находится крытый плавательный бассейн (15м х 9м), веранда для принятия солнечных ванн, классическая и инфракрасная сауны, тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, волейбольная и баскетбольная площадки, пункт проката спортивного инвентаря (лыжи, коньки – в зимнее время), настольные игры, киноконцертный зал, библиотека, прекрасный зимний сад с экзотическими растениями и певчими птицами, бесплатный московский таксофон, караоке, организация экскурсий, оборудованная стоянка для автотранспорта (видеонаблюдение и охрана). Также на территории спорт-бар, с прямыми трансляциями передач.

Питание в санатории организовано по системе «шведский стол», предлагающий широкий выбор диетических блюд, соответствующих лечебным программам.

Путевки предлагаются на отдых, профилактику кардиологических заболеваний и лечение. Стоимость 1 койко/ дня от 2600 рублей на человека при размещении в 2- местном номере «стандарт».

Более подробную информацию об условиях бронирования и покупки можно узнать в отделе реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа по электронной почте: marketing@pskov-kurort.ru; телефонам: (8112)72-45-69, 62-17-66 или по адресу: г. Псков, ул. Советская, 15, каб. 12.

Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.