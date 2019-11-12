Общество

Новое здание школы на селе можно не строить там, где достаточно отремонтировать и расширить уже существующее - Медведев

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности не строить новые школы на тех сельских территориях, где достаточно отремонтировать существующую, чтобы она отвечала всем необходимым требованиям, пишет «Интерфакс».

«Было бы важно не просто построить новую школу, а, например, просто пристроить какую-то часть к действующей», - сказал он в среду на совещании по развитию сельских территорий.

Глава правительства заметил, что к каждому конкретному случаю нужно подходить отдельно. «Есть школы, где можно провести косметический ремонт и увеличить их возможности за счет стройки. Как мне говорят, сейчас такая опция предусмотрена», - продолжил глава правительства.

По его словам, «задача не в том, чтобы как можно больше новых школ построить, а сделать так, чтобы эти школы - новые и не совсем новые - просто были современными, подготовленными, теплыми, комфортными, с возможностями готовить нормальную еду для детей, но это не (значит) что всегда нужно под корень рубить и заново построить; это и дороже, и зачастую хуже».