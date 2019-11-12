Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Где переобуть машину?
Григорий Лепс в Ледовом дворце
Арбенина и «Ночные снайперы»: Лучшие хиты
Все На «Ээхх, Разгуляй!»
Мембранные сапоги Nordman
Где отпраздновать корпоратив?
Кто такие шабашники?
Идеальное авто в Автотим
«Бригадный Подряд» в Пскове
Да будет свет!
Телефон прямого эфира 56-73-72
Регион на таблетках
 
 
 
ещё Общество 12.11.2019 13:451 Никакой разницы между кровными и приемными детьми нет - история семьи, удочерившей ребенка-сироту 13.11.2019 09:310 Новое здание школы на селе можно не строить там, где достаточно отремонтировать и расширить уже существующее - Медведев 13.11.2019 09:300 Штрафы за хулиганство собираются поднять в пять раз 13.11.2019 09:250 Специалисты отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа посетили кардиологический санаторий «Переделкино» с ознакомительным туром 13.11.2019 09:210 Ученые нашли «лекарство» от слабоумия 13.11.2019 09:090 Возможность централизованных госзакупок в рамках нацпроектов будет предусмотрена с 2020 года для развития села - Медведев
 
 
 
Самое популярное 11.11.2019 17:363 Три главных упражнения, которые помогут сохранить здоровье пенсионерам 12.11.2019 13:348 Соседка доцента-убийцы: Она лишь плакала, когда он кидал ее со всей дури по комнате 10.11.2019 11:1512 Активного участника фестивалей реконструкции на Псковщине подозревают в убийстве с расчленением 12.11.2019 11:403 Бонапарт Соколов: что помнят в Пскове о рыцаре-убийце с Мойки, 82 11.11.2019 15:2919 ПЛН объявляет о старте проекта «100 самых влиятельных псковичей-2019»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новое здание школы на селе можно не строить там, где достаточно отремонтировать и расширить уже существующее - Медведев

13.11.2019 09:31|ПсковКомментариев: 0

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил о возможности не строить новые школы на тех сельских территориях, где достаточно отремонтировать существующую, чтобы она отвечала всем необходимым требованиям, пишет «Интерфакс».

«Было бы важно не просто построить новую школу, а, например, просто пристроить какую-то часть к действующей», - сказал он в среду на совещании по развитию сельских территорий.

Глава правительства заметил, что к каждому конкретному случаю нужно подходить отдельно. «Есть школы, где можно провести косметический ремонт и увеличить их возможности за счет стройки. Как мне говорят, сейчас такая опция предусмотрена», - продолжил глава правительства.

По его словам, «задача не в том, чтобы как можно больше новых школ построить, а сделать так, чтобы эти школы - новые и не совсем новые - просто были современными, подготовленными, теплыми, комфортными, с возможностями готовить нормальную еду для детей, но это не (значит) что всегда нужно под корень рубить и заново построить; это и дороже, и зачастую хуже».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В Пскове периодически обсуждается идея сделать центр города пешеходным. Как вы к этому относитесь?
В опросе приняло участие 562 человека
13.11.2019, 09:430 В Псковском облсовпрофе прошло мероприятие, посвященное профилактике заболеваний суставов в рамках проекта «Клуб поколений» 13.11.2019, 09:310 Новое здание школы на селе можно не строить там, где достаточно отремонтировать и расширить уже существующее - Медведев 13.11.2019, 09:300 Штрафы за хулиганство собираются поднять в пять раз 13.11.2019, 09:250 Специалисты отдела реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг Псковского облсовпрофа посетили кардиологический санаторий «Переделкино» с ознакомительным туром
13.11.2019, 09:210 Ученые нашли «лекарство» от слабоумия 13.11.2019, 09:150 Журнал Glamour назвал обладательницу премии «Женщина года» 13.11.2019, 09:110 Вверх и вниз по «вертикали власти» 13.11.2019, 09:100 После вмешательства прокурора восстановлено водоснабжение дедовичской деревни Ясски
13.11.2019, 09:090 Возможность централизованных госзакупок в рамках нацпроектов будет предусмотрена с 2020 года для развития села - Медведев 13.11.2019, 08:590 В России резко вырос объем взысканий за некачественный бензин на АЗС 13.11.2019, 08:510 Филармония предложила псковичам новый формат общения 13.11.2019, 08:450 В работе Instagram были зафиксированы сбои
13.11.2019, 08:331 Встреча со специалистом нотного архива российского музыкального телерадиоцентра состоялась в Псковского колледже искусств 13.11.2019, 08:210 Эксперты выяснили среднюю зарплату инженера-проектировщика СЭС в Пскове 13.11.2019, 08:072 В России удвоилось число малогабаритных квартир 13.11.2019, 07:562 Регионам предложили ограничивать мигрантам доступ к некоторым профессиям
12.11.2019, 22:480 На лекцию в рамках Александро-Невских бесед приглашают псковичей через неделю 12.11.2019, 22:350 Facebook запускает свой сервис онлайн-платежей 12.11.2019, 22:110 Творческая театральная лаборатория состоится 21 ноября в Пскове 12.11.2019, 21:480 С 13 ноября возобновляется движение по маршруту пригородного автобуса 318а
12.11.2019, 21:261 Около 250 тысяч рублей сэкономила Псковская область благодаря закупкам на «Портале поставщиков» 12.11.2019, 20:480 ОНФ продлил до 18 ноября прием заявок на конкурс программ образовательного волонтерства 12.11.2019, 20:200 Кадастровая палата напоминает, как быстро получить сведения из ЕГРН 12.11.2019, 19:590 Псковская областная библиотека представляет афишу выставок
12.11.2019, 19:521 Псковский визажист рассказала об участии в съемках клипа группы «Пикник» 12.11.2019, 19:341 В палкинской школе обезвредили группу «террористов» 12.11.2019, 19:180 Участницы конкурса «Мисс Псков 2019» приняли участие в фотосессии в купальниках 12.11.2019, 19:163 В Эстонии восстановят маяк петровской эпохи
12.11.2019, 19:000 Сингапурский опыт используют при реформировании пенсионной системы в Казахстане 12.11.2019, 18:550 Инженерная олимпиада «Звезда»: первый этап отборочного тура прошел на площадке ПсковГУ 12.11.2019, 18:350 Водитель псковского грузовика врезался в автобус недалеко от Перми, пострадал один человек 12.11.2019, 18:300 По «телефону доверия» можно сообщать о совершенных военнослужащими преступлениях
12.11.2019, 18:2015 «Гений и злодейство» доцента Соколова 12.11.2019, 18:160 Псковский Россельхознадзор предотвратили ввоз более 16 тонн продукции животного происхождения с нарушениями ветеринарного законодательства 12.11.2019, 18:058 ПсковГУ в партнерстве с «Титан-Полимером» готовится к запуску новой образовательной программы «Химические технологии» 12.11.2019, 17:590 До +12 градусов прогреется воздух в среду в Псковской области
12.11.2019, 17:520 В аквапарк «Акваполис» можно будет сходить за 555 рублей благодаря «черной пятнице» 12.11.2019, 17:430 «Экопром» ищет подрядчиков для транспортировки ТКО Пскова и Великих Лук 12.11.2019, 17:361 Активисты ОНФ расчистили от зарослей старинный Горайский парк в Островском районе 12.11.2019, 17:300 Что покажут в кинотеатрах Псковской области на Новый Год, рассказали в Театрально-концертной дирекции
12.11.2019, 17:262 Студентам института инженерных наук ПсковГУ рассказали о производстве и сферах применения ПЭТ 12.11.2019, 17:210 Студент медфака ПсковГУ представил проект о генетическом возрасте на Саммите молодых ученых 12.11.2019, 17:168 Что день грядущий нам готовит? 12.11.2019, 17:140 «Русские узоры» из Пскова стали лауреатами Международного конкурса-фестиваля «Изумрудный город»
12.11.2019, 17:060 Программа по переселению соотечественников в Псковскую область презентована представительству МВД России в Республике Молдова 12.11.2019, 16:552 В Минздраве сообщили о снижении материнской смертности 12.11.2019, 16:524 Денис Иванов оценил качество реконструкции пешеходной дорожки вдоль улицы Инженерной 12.11.2019, 16:440 Кубок Пскова завоевал киришский «Факел»
12.11.2019, 16:331 Директор псковского «СпецТрансКома» озвучил оптимальный вариант раздельного сбора отходов 12.11.2019, 16:280 Составлен список претендентов на «Оскар» 12.11.2019, 16:273 Участницы «Мини Мисс 2019» устроили спортивную фотосессию 12.11.2019, 16:260 Индикатор доверия россиян к губернаторам вырос в два раза
12.11.2019, 16:100 Рассекреченные архивные документы времен Великой Отечественной войны обнародуют на конференции в ПсковГУ 12.11.2019, 15:555 Единственная жительница деревни в Гдовском районе оказалась оторвана от цивилизации  12.11.2019, 15:520 Рубильную машину собирается приобрести МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» 12.11.2019, 15:470 Псковские налоговики встретились с налогоплательщиками в одном из супермаркетов города
12.11.2019, 15:461 Эксперт: Псковской области нужны полигоны для размещения отходов 12.11.2019, 15:360 В Псковском филиале академии состоялось распределение выпускников 2020 года в территориальные органы ФСИН России 12.11.2019, 15:160 Директор псковского мусороперерабатывающего завода: Порядка по утилизации шин не существует в стране 12.11.2019, 15:060 Минтранс РФ и РЖД видят проблему с возмещениями по инфраструктурной части пригородных тарифов
12.11.2019, 14:591 Прием заявлений о вхождении в состав Общественной палаты Пскова продлен до 21 ноября 12.11.2019, 14:592 Освещение вернется на улицы Старого Изборска лишь в 2020 году 12.11.2019, 14:390 «Эхономика» с Андреем Папчуком. ВИДЕО 12.11.2019, 14:370 Сдачу ЕГЭ хотят перевести в онлайн-режим
12.11.2019, 14:220 «Убитодорожники» предлагают оборудовать кольцевое движение на перекрестке Маркса-Некрасова в Пскове 12.11.2019, 14:000 Директор псковского мусороперерабатывающего завода «СпецТрансКом» рассказал о сложностях работы с органикой 12.11.2019, 13:562 17-летняя девушка похитила из магазина на Рижском проспекте продукты 12.11.2019, 13:534 Диетолог рассказала, в каких случаях не стоит есть картошку и морковь
12.11.2019, 13:451 Никакой разницы между кровными и приемными детьми нет - история семьи, удочерившей ребенка-сироту 12.11.2019, 13:360 «Псковские тепловые сети» намерены рефинансировать кредит в 100 млн рублей на более выгодных условиях 12.11.2019, 13:348 Соседка доцента-убийцы: Она лишь плакала, когда он кидал ее со всей дури по комнате 12.11.2019, 13:260 Региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений открылся в Великих Луках
12.11.2019, 13:231 Исследователи назвали главные страхи россиян 12.11.2019, 13:210 В Пскове объявлен конкурс на содержание дорог 12.11.2019, 13:065 Михаил Ведерников стал героем программы на телеканале «Россия - Культура» 12.11.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с директором завода «СпецТрансКом» Андреем Папчуком
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.