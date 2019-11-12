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Вера Емельянова о демографической ситуации в регионе, доступности сферы здравоохранения и заботе о старшем поколении

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 6 ноября. Гость студии - первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Ведущий программы, главный редактор радиостанции Максим Костиков обсудил с ней реализацию национальных проектов в Псковской области, острые проблемы регионального здравоохранения, системы социального обеспечения населения.

Максим Костиков: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Эхо Москвы» в Пскове программа «Дом Советов», сегодня у нас в гостях первый заместитель губернатора Вера Емельянова. Здравствуйте, Вера Васильевна.

Вера Емельянова: Добрый день.

Максим Костиков: Мы поговорим о знаковых темах в развитии региона, которые курирует Вера Васильевна, это в первую очередь социальный блок - здравоохранение, образование, социальная сфера, культура, а также о национальных проектах, которые реализуются в нашей стране. Достаточно много об этом говорится в региональной прессе, в федеральных СМИ. Тем не менее, для большинства жителей нашего региона национальные проекты остаются неким брендом, каким-то элементом пиара. Не совсем понятно людям, что это такое, для чего они созданы. Много идет дискуссий - нужны ли нам нацпроекты, не смахивает ли это на пропагандистские элементы советского прошлого. Представители оппозиции часто говорят, что все это химера, придуманный властями фетиш для того, чтобы отвлечь людей от реальных проблем. Вера Васильевна, давайте сегодня попытаемся разобраться, объяснить нашим радиослушателям, что же это за национальные проекты, для чего они нужны, и как они помогут таким регионам, как наш.

Вера Емельянова: Добрый день, Максим и уважаемые радиослушатели. Действительно, тема, которую мы сегодня обсудим, является чрезвычайно важной и актуальной. Национальные проекты - это государственные, очень важные и серьезные проекты и программы на ближайшую перспективу, по крайней мере, они очерчены до 2024 года. На наш взгляд, это не просто новые возможности, это серьезный шанс решения тех наболевших, неотложных проблем, которые накапливались годами и, к сожалению, не были решены в предыдущие периоды. Мы действительно, находясь в новейшей истории своего развития, преодолели множество препятствий, трудностей и проблем. Мы сегодня можем вспоминать те времена, когда решались вопросы реального сиюминутного жизнеобеспечения учреждений, социальных групп, выплаты заработной платы, которую задерживали месяцами, много вопросов и задач было связано с развитием социальной инфраструктуры, но ведь невозможно их решить в одночасье и сиюминутно. Нынешний национальный проект - это новый взгляд на развитие страны и Псковской области в частности, поскольку мы находимся на переломе не просто тысячелетия, а на переломе сознания - кто мы, где мы, какие мы и что нам нужно сделать в ближайшие годы, чтобы чувствовать себя комфортно. У нас появился реальный шанс изменить жизнь к лучшему, и те ресурсы, которые приходят с национальными проектами, мы должны правильно и эффективно использовать. Половина из 12 нацпроектов прямолинейно направлена на социальную сферу, я говорю о таких проектах, как «Демография», «Здравоохранение», «Образование». Это ключевые, самые масштабные проекты. Впервые появился национальный проект «Культура», ему придан такой статус. Это множество возможностей, и о них мы можем сегодня говорить, а также говорить о том, с чем мы заканчиваем 2019 год, участвуя в этих проектах.

Максим Костиков: Проблема демографии - одна из ключевых для нашего региона. Не секрет, что у нас фиксируется отрицательная депопуляция, статистика это давно отмечает, никак мы не можем выбраться из демографической ямы. Прежние губернаторы с этой проблемой боролись, и сейчас по нацпроекту «Демография» предпринимаются меры. Расскажите, как нацпроект «Демография» может помочь такому региону, как наш, с учетом того, что Псковская область - вымирающий регион уже на протяжении десятилетий.

Вера Емельянова: Демографическая проблема остается самой сложной проблемой для нашего региона на протяжении многих десятилетий, мы не раз об этом говорили. Лишний раз подчеркну, что депопуляция и изменение статуса нашего региона происходят уже много лет подряд. Те демографические кресты, которые мы проходили, - это были кресты 1960, 1991 годов. На сегодняшний день мы имеем отрицательную депопуляцию, уровень смертности, превышающий рождаемость в два раза. Над этим мы, безусловно, работаем, и мне хотелось бы отметить, что мы радикально эту ситуацию поменяли за последние годы. Тренд изменился в сторону уменьшения естественной убыли. Если еще в 2006 и 2008 году у нас разрыв между смертностью и рождаемостью был порядка 10 тысяч человек, эту статистику можно проверить, то по итогам прошлого года было 4900, то есть в два раза естественная убыль населения уменьшилась за последние годы. Этот тренд нам дает огромный шанс для того, чтобы понимать, что в течение 5-6 лет при наличии конкретных комплексных мер мы можем выйти в нулевую позицию и начать прирост населения. Это наша глобальная задача, она в нацпроекте обозначена - прирост населения и увеличение продолжительности жизни к 2024 году до 80+ лет. Такие ориентиры, контрольные точки, над которыми сегодня работает вся страна, все регионы, Псковская область в частности. В положительном плане хотелось бы отметить, что, несмотря на такой сложный демографический статус, Псковская область преодолела рубеж в прошлом году по продолжительности жизни «70+ лет». Мы сегодня вышли на этот уровень, и к 2024 году нам нужно шагать семимильными шагами для того, чтобы войти в тот тренд, о котором я сказала. Так вот, естественная убыль, которая уменьшилась в 2 раза, нас обязывает каждый год заниматься вопросами снижения смертности и увеличения рождаемости. В национальных проектах эти конкретные задачи поддержаны целым рядом мероприятий и серьезными средствами, которые в миллиардном исполнении идут в том числе на Псковскую область.

Максим Костиков: Федеральный центр, который инициировал нацпроекты, применяет какой-либо дифференцированный подход к регионам? Условно говоря, в Тюмени одни условия, а в Псковской области другие? При реализации национального проекта «Демография» Псковская область получает какие-либо особые преференции, подходы, с учетом той ситуации, которая сложилась у нас на протяжении десятилетий?

Вера Емельянова: Эта работа активно идет, сегодня губернатор работает со всеми министерствами и ведомствами, с правительством Российской Федерации на предмет увеличения средств Псковской области и над изменением тех подходов, которые существуют по отношению к регионам с низким уровнем бюджетной обеспеченности. Мы имеем решение на уровне федерального правительства по участию во всех федеральных программах в объеме софинансирования 1% к 99%, которые идут по федеральному бюджету. Это решение давалось непросто, это как раз решение последнего периода времени, которое позволяет нам войти практически в любую федеральную программу, не опасаясь за то, что у нас не хватит средств на софинансирование. То, что произошло с программой «Молодая семья», которую мы, к сожалению, заваливаем, говорю откровенно, это программа, которой мы, к сожалению, не можем похвастаться перед молодыми семьями, она требовала более 60% софинансирования со стороны региона. Это было нереально.

Сегодня у нас появился реальный шанс по этой программе заявлять и большие объемы, и получать дополнительные средства из федерального бюджета. Это только одно из таких решений. Кроме этого, вы наверняка знаете о том, что принято правительственное решение о поддержке 10 регионов, которые получат статус индивидуальной программы социального развития в регионе, и это войдет в федеральный бюджет 2020-2022 года. Такая программа уже согласована, и недавний визит министра Мантурова в Псковскую область подтвердил активную позицию всех министерств в решении этого вопроса. Куратором этой программы и нашего региона назначена министр экономического развития. Я думаю, что это серьезная дополнительная возможность.

Максим Костиков: У нас первый звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.

Радиослушатель: Здравствуйте, это Анатолий Степанович. Вера Васильевна, я знаю, что вы хороший и грамотный человек, но дело в том, что все эти реформы народу уже надоели, потому что они направлены на обнищание народа.

Максим Костиков: Задайте, пожалуйста, ваш вопрос. Или это комментарий?

Радиослушатель: Это комментарий. Может быть, нам не нужны такие реформы, которые делают народ нищими?

Вера Емельянова: Анатолий Степанович, добрый день. Я должна сказать, что национальные проекты - это не реформа, это новые дополнительные возможности, это те проекты, которые мы вместе с федеральным центром должны представить к дополнительному финансированию. Нам предоставили такую возможность - предложить те решения, которые на территории нашего региона будут жизнеспособны. Вы сказали об обнищании. Я хочу ответить, что в проекте «Демография», есть несколько конкретных мероприятий на этот год. Это оказание дополнительной финансовой поддержки на рождение детей. Учитывая, что у нас невысокий уровень рождаемость, для нас очень важно поддержать первые рождения, семьи с двумя детьми, многодетные семьи. Вы наверняка знаете о том, что ежемесячные выплаты на рождение первого ребенка составляет 10500 рублей. Ежемесячные выплаты на третьего ребенка и последующих детей - такая же сумма. Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы компенсировать родителям их затраты до 1,5 лет, если у них не будет детского сада. Это дополнительные средства, которые пришли в регион. Мы эти средства реально реализуем. В этом году воспользовались этой дополнительной финансовой помощью, к примеру, на первого ребенка, уже более 3600 семей, и 1300 семей - на третьего. Почти 5 тысяч семей улучшили свое финансовое положение. Здесь бы я добавила, что сохранены программы регионального материнского капитала. Это все дополнительные финансовые средства, которые приходят в регион. Сегодня мы делаем упор именно на поддержку первого рождения, потому что именно эти семьи помогут нам создать благополучную ситуацию с точки зрения рождаемости. Проект, который в этом году губернатором начат, кстати, не все регионы смогли его реализовать, - это подарок новорожденному. Может быть, это первый шаг, но он значителен, он позволяет семье после рождения ребенка получить сертификат на приобретение необходимых вещей новорожденному. Воспользоваться этим сегодня смогли уже более 3 тысяч семей. Кроме этого, в подарок входит медаль рожденному в Псковской области и приветствие от администрации. Мы стараемся поднять эту ситуацию на более высокий уровень и придать этому особое значение, потому что для нас важен каждый ребенок, так же, как и каждый человек, которому нужна помощь.

Максим Костиков: У нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.

Радиослушатель: Здравствуйте, Вера Васильевна. Дмитрий Медведев объявил, что во многих регионах показатель смертности подгоняют, чтобы регион выглядел более выгодно. Например, вместо смертей от сердечно-сосудистых заболеваний или онкологии фиксируют смерть от старости. Поскольку у нас в области высокие показатели смертности, хотелось бы узнать, какова у нас вероятность такой фальсификации? А то высокую смертность списывают на пожилой возраст населения..

Вера Емельянова: Спасибо за вопрос. Знаете, по крайней мере, до сегодняшнего дня, Псковская область не грешила такими оценками и характеристиками. Министерство здравоохранения и Росздравнадзор регулярно проверяют, статистические данные анализируются, не было к нашему региону замечаний о фальсификации данных о смертности. Показатели смертности по всем видам заболеваний у нас, к счастью, идут вниз за исключением заболеваний и смертности от новообразований, то есть онкологическая тема остается на поверхности и является темой номер один с точки зрения борьбы за снижение смертности. По всем остальным видам и классам заболеваний все адекватно, соответствует тому уровню оказания медицинской помощи, который мы сегодня демонстрируем. Над этим идет постоянная работа, но я хотела бы отметить, что по итогам 9 месяцев 2019 года область демонстрирует снижение смертности, говоря языком специалистов, мы спасли или сохранили 300 жизней по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы продолжаем активную работу в данном направлении.

Максим Костиков: Продолжая тему, о которой говорил наш первый радиослушатель, про реформы в социальной сфере. Может быть, действительно, людям не до конца объясняют смысл этих реформ? Не секрет, что тема оптимизации здравоохранения в свое время стала таким жупелом, негативным понятием, хотя по программе были привлечены значительные средства. Буквально на днях вице-премьер, госпожа Голикова, дала крайне негативную оценку той самой реформе здравоохранения, и в целом по ситуации с региональным здравоохранением в последнее время много негативных примеров и оценок на самом высоком уровне, я уже не говорю о многочисленных публикациях, касающихся сокращения количества врачей в таких регионах? как наш. Как вы оцениваете ситуацию в сфере здравоохранения, оптимизацию и модернизацию здравоохранения, которые произошли в 2012-2018 годах, какие шаги делаются, чтобы исправить этот негативный тренд?

Вера Емельянова: Действительно, как было заявлено на государственном совете, здравоохранение является одним из самых болезненных направлений социального развития, поэтому все знаки внимания и все действия, которые сегодня актуализируются в рамках нацпроекта, в первую очередь направлены на улучшение ситуации в системе здравоохранения - улучшение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи. Сегодня это самый главный и ключевой вопрос, потому что именно здесь пациенты, граждане устанавливают первый контакт с медициной, именно на этом уровне должно быть все доступно и качественно, чтобы затем были выбраны правильные профессиональные меры, чтобы направить пациента туда, куда необходимо. Именно на этом уровне проблемы реально накопились. Те решения, которые принимались в последнее время, к сожалению, не способствовали тому, чтобы первичное звено было укреплено в полном объеме. Псковская область отличается тем, что у нас наблюдается дефицит медицинских кадров на протяжении многих лет. Мы предпринимали меры и усилия для того, чтобы сохранить кадры и привлечь специалистов.

Максим Костиков: Какие сейчас меры принимаются?

Вера Емельянова: Тем не менее, они сегодня недостаточны и не конкурентоспособны, чтобы закрепить у нас специалистов на длительный период. Я должна отметить, что в Псковской области существует комплексная программа поддержки медицинских кадров. Дополнительные решения приняты губернатором в этом году. Это связано с теми подъемными, которыми мы можем привлечь молодых специалистов, врачей и фельдшеров, это решение жилищных вопросов. Мы понимаем, что нужно кратно увеличить эти программы, потому что единичные специалисты не решают нашу проблему. Каждый медработник на сегодняшний день работает с коэффициентом совместительства 1,8 или 1,9, то есть фактически за двоих. Поэтому нам нужно более активно привлекать кадры, для этого мы работаем с медицинскими университетами Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, мы открыли свой факультет в ПсковГУ для того, чтобы у нас была возможность в первую очередь закрепить целевиков и привлечь их на работу. Отрабатываем и новые формы - создание базовых кафедр на базе Псковской областной клинической больницы, и взрослой? и детской, для того, чтобы нынешние выпускники могли, отработав здесь в качестве практикантов - ординаторов, закрепиться и остаться на территории области.

Максим Костиков: Продолжая тему здравоохранения, есть несколько острых моментов, которые постоянно на слуху, в средствах массовой информации. Это тема с поликлиникой №2 в Пскове, проблема с туберкулезным диспансером в центре Пскова, ситуация с поликлиникой в Великих Луках. Что делается в этом направлении, неоднократно эти вопросы поднимались, очень много критических отзывов, писем на сайт губернатора, Псковскую Ленту Новостей. Что скажете по этому вопросу?

Вера Емельянова: Знаете, я не буду анализировать долгий путь решения этих вопросов. Важен результат. Сейчас каждому региону нужно будет сделать за ближайшие две недели окончательный прогноз по программе первичной медико-санитарной помощи, до 15 ноября мы должны представить первый аналитический срез в министерство здравоохранения. В числе тех мероприятий, которые мы готовим, мероприятия по двум поликлиникам - в Пскове и Великих Луках. Есть личное поручение первого заместителя министра здравоохранения Яковлевой Татьяны Алексеевны, которая является куратором нашего региона от Минздрава, о том, чтобы эти поликлиники были включены в список первых объектов, которые по программе модернизации первичного звена будут реализовываться, начиная с 2020 года на территории России. У нас высокий шанс получить прописку со строительством поликлиники в Пскове и с началом реконструкции корпуса в Великих Луках. Эти мероприятия будут реализованы в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Максим Костиков: А что касается проблемы противотуберкулезного диспансера?

Вера Емельянова: Противотуберкулезный диспансер - это наша головная боль, которая сегодня требует серьезных вложений. Заявку на реконструкцию данного объекта мы направили в Минздрав и будем добиваться решения этого вопроса с использованием федерального бюджета за счет федеральной адресной инвестиционной программы, поскольку этот объект мы не сможет реализовать за счет собственных ресурсов, это значительные затраты. Сегодня проведены переговоры на всех уровнях, мы готовим предложения, и я очень надеюсь, что в ближайшее время мы получим реальное решение проблемы.

Максим Костиков: По сути дела национальные проекты предусматривают целый набор федеральных программ, в которых регионы могут участвовать. Я правильно понимаю механизм?

Вера Емельянова: Абсолютно так, Максим. Самое главное, что сегодня регион может влиять на то, что ему необходимо. Сам нацпроект это некая рамочная программа, в которой есть определенные направления. В частности, сейчас мы говорим о здравоохранении. Мы уже акцептовали существенные проблемы - оказание первичной помощи, проблема со снижением смертности от сосудистых заболеваний, онкологии, проблема оказания медицинской помощи детям, кадровая проблема. Собственно говоря, в нацпроект входят те проекты, в рамках которых мы получаем средства. Возвращаясь к первому вопросу, не могу удержаться. Только на эти проекты область получит 3 миллиарда 266 миллионов рублей.

Максим Костиков: Прилично.

Вера Емельянова: Это очень существенные средства, уже оборудование начинает поступать, сегодня мы уже видим реальные действия в этом году. Мы меняем фельдшерско-акушерские пункты, а это первичная помощь, мы знаем, в каком они у нас состоянии. Мы, кстати, не закрыли ни одного пункта за последние годы, их больше 300 на территории региона, но они не все обеспечены кадрами, у них нет достаточно современного оборудования.

Максим Костиков: И ни одну районную больницу не закрыли?

Вера Емельянова: И ни одну больницу не закрыли, хотя количество населения уменьшалось, и количество коек менялось.

Максим Костиков: Со стороны обывателей часто это выглядит следующим образом: сократили первичное звено, сократили какие-то отделения в районных больницах, переформатировали одни больницы в межрайонные, другие в какие-то второсортные, а в результате эти деньги направили на создание каких-то центров, допустим, в областном центре, например, сосудистый центр, онкоцентр. Существуют ли какие-то критерии оценки? Насколько это оказалось эффективным, насколько у нас, благодаря открытию сосудистого центра сократилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний? Насколько введение нового онкологического центра приведет к сокращению заболеваний по этой опасной сфере, в том числе за счет профилактики? Эти критерии существуют, они как-то анализируются, оцениваются?

Вера Емельянова: Конечно, учитываются и анализируются. Без таких центров мы не могли бы оказывать современную медицинскую помощь, поэтому абсолютно убеждена и все данные об этом говорят, что создание регионального и первичных сосудистых центров сыграли существенную роль в качестве оказания медицинской помощи. Сегодня инфаркт и инсульт не являются болезнями смертельными и болезнями, которые не могут быть вовремя остановлены. Здесь важно помнить и понимать то, что каждый из нас обязан внимательно оценивать свое состояние и своевременно обращаться за медицинской помощью, а затем еще и выполнять те указания, которые после процедур, проведенных в таких центрах, оказываются обязательными к исполнению. Это лекарственное обеспечение, использование препаратов. Это существенный шаг в развитии современной медицины. Но вы абсолютно правы, в том, что это никоим образом не должно уменьшать состояние и качество медицинской помощи на первом этапе того самого первичного звена.

Максим Костиков: Это критерий доступности.

Вера Емельянова: Сегодня, как вы слышите, президент абсолютно четко и жестко поставил задачу сделать это звено самым современным и доступным. Там, где это будет необходимо, мы будет строить новые поликлиники, возможно, реконструировать старые, делать их бережливыми. Сегодня есть такой проект «Бережливая поликлиника», согласно которой поликлиника — это место, куда приятно прийти, не нужно стоять в очередях и занимать очереди с утра, как это иногда у нас случается, к сожалению, где мы можем получить первичную помощь на самом высоком уровне, указания, куда двигаться дальше.

Максим Костиков: Вы очень важную тему затронули. Я понимаю, что среди многочисленных критериев нацпроекта есть и качество здравоохранения, но есть и доступность. Насколько сегодня остро стоит проблема доступности, потому что мы, журналисты, много видим примеров жалоб людей на очереди в поликлиниках, о том, что электронные очереди — это миф, о том, что большие проблемы с качеством и доступностью скорой медицинской помощи, возможность у людей на селе получить быструю медпомощь? Давайте поговорим об этом, какие здесь существуют проблемы и как вы их решаете в сфере доступности здравоохранения?

Вера Емельянова: Максим, собственно говоря, мы об этом беседуем уже несколько минут. Доступность — это прежде всего наличие медицинского учреждения. Поэтому первый важный шаг - это сохранение, создание, модернизация фельдшерско-акушерских пунктов. В Псковской области много волостей, она насыщена населенными пунктами, поэтому наша задача на сегодня эти фельдшерские пункты привести в соответствие с нормативными требованиями. До 2024 года они все должны соответствовать современным стандартам. Мы уже включились в эту программу, и до 2024 года приведет ее в нормативное состояние, чтобы люди могли прийти и получить первую помощь. Кстати нацпроект «Демография» имеет подпроект «Старшее поколение», по которому область получает для решения этой проблемы медицинский транспорт, который будет находится в структурах социальной защиты, такой транспорт мы до конца года получим практически в каждый район. Он поможет лицам 65 лет и старше доехать, если они не могут, до фельдшерского пункта, который у нас и не в каждом районе есть. Это одна из задач. В этом году мы получаем дополнительно 16 мобильных комплексов. Будут обновляться имеющиеся пункты и строиться новые, покупаться мобильные. Кроме этого, мы приняли ряд мер по увеличению и подготовке фельдшеров — увеличили набор в Великих Луках, в следующем году увеличим в Пскове, чтобы у нас была возможность кадрами насытить эти медицинские точки.

Максим Костиков: У нас очередной звонок. Здравстуйте.

Радиослушатель: Здравствуйте, со всем уважением к Максиму и Вере Васильевне. Я уже человек в возрасте, нам уже жить немного осталось. В советское время в поликлинике, в которой я обслуживался, было 4 кардиолога, 4 хирурга. А сейчас один хирург, иногда к нему не попадешь вообще. Кардиологи вообще отдельная тема. И это в Пскове, областном центре, а об области я вообще молчу. У меня тетя в деревне когда жила, она могла фельдшера за 5 минут вызвать, а сейчас такого и близко нет. Теперь, стипендиаты в советское время были, они возвращались к нам и работали. Теперь о будущем поколении. Использование стадионов — это забота о здоровье школьников бесплатная, так было в мое время. Сейчас этого нет. А курение в школах! Директор одной школы говорит: «За углом пусть курят!». И это везде.

Максим Костиков: Спасибо, это такой крик души.

Вера Емельянова: Спасибо за крик души, мы его слышим, и готовы реагировать, любые предложения принимаем. Я хотела договорить о том, что база будет подлежать модернизации в ближайшие годы, и оборудование, которое требуется в современной ситуации, поступает и будет поступать. Отмечу, что только в этом году оборудование поступило на 1 миллиард рублей. За прошлый, скажем так шестилетний период программы, мы получили за все годы такую сумму, а тут только за этот год, и 500 миллионов рублей - это персональное активное решение нашего губернатора с правительством. Вот вы спрашивали, у Псковской области есть какие-то преференции? Есть преференции. Правительство и министерства идут навстречу, понимая наше положение. Но вы абсолютно правы, я имею в виду последний звонок, кадровая проблема есть. Требуется серьезная программа, которая позволит нам закрепить выпускников медицинских организаций на территории области. Сейчас эти вопросы рассматриваются в том числе на федеральном уровне. Вы знаете, что новые правила поступления в ординатуру принимаются, чтобы ребята отработали сначала на местах, а потом ехали, ведь целевого распределения сейчас не существует. Поэтому каждый регион использует свои собственные проекты и программы, привлекая специалистов. Сегодня мы существенные меры вкладываем в эти программы, но тем не менее мы понимаем, что нам придется в 2-3 раза эффективнее реализовывать эту программу, для того, чтобы эти кадры к нам приехали. Работаем.

Максим Костиков: Вера Васильевна, ситуация с плановыми операциями в областной клинической больнице. Не так давно медицинская общественность была шокирована, появилась информация, что деньги кончились, операции проводиться не будут, а плановые операции будут перенесены на следующий год. Знаю, что на ваше имя было направлено письмо врачей областной больницы. Какова истинная картина, действительно все так печально и мрачно, либо проблема уже решена? Расскажите, полузнайства.

Вера Емельянова: Проблема уже решена, на самом деле это проблема управления финансами системы здравоохранения, она просто вовремя была не акцептована. Меры были приняты чуть позднее, когда забили в колокол. На самом деле отсутствие возможности плановых операций - это миф, сегодня произведены необходимые действия со стороны бюджета учреждения, операции проводятся. Если есть сигналы о том, что что-то идет не так, просим сообщить об этом в комитет здравоохранения или в нашу приемную. Проблем, чтобы оказать эту помощь на территории региона, нет.

Максим Костиков: Приятно слышать, когда выясняется, что это просто элемент управленческой недоработки, а не проблема, которую невозможно решить. Еще одна ахиллесова пята регионального здравоохранения на протяжении целого ряда лет, может быть даже десятилетий, это перманентные экстренные ситуации с лекарственным обеспечением льготников. Известно, что в предыдущие годы случались моменты, когда лекарств не было, были задержки, проблемы с конкурсами. Как сегодня остро стоит эта тема, насколько это актуально, есть ли какие-то обращения по этому вопросу?

Вера Емельянова: С лекарственным обеспечением мы работаем интенсивно, должна сказать о том, что губернатору представляется еженедельный доклад.

Максим Костиков: То есть это у губернатора на контроле?

Вера Емельянова: Да, это у губернатора на контроле. Хочу сказать, что в мою приемную за последние два месяца не было ни одного обращения по этому вопросу. Это тоже определенный симптом о том, что эта тема выздоравливает, и мы надеемся, что рецидивов не будет. Тема сама по себе серьезная, сложная, потому что в области 14 тысяч федеральных льготников, почти 60 региональных. Это серьезный вопрос для большого количества людей — обеспечение льготными лекарствами. В этой части администрация региона реагирует на то, что требуются дополнительные решения и финансовые средства. Хотела бы отметить, что на эти цели выделяется порядка 780 миллионов рублей. Практически в 2 раза мы увеличили средства за последние пять лет на льготное лекарственное обеспечение. По целому ряду причин количество льготников в регионе растет, рецепт дорожает, но на сегодняшний день по данным нашего оператора центра контроля, который обеспечивает лекарственными средствами льготников, на отсроченных рецептах находится 21 рецепт федеральный и 17 региональных. Остатков на складах сегодня достаточно и мы готовы к тому, что на 3 месяца мы сможет обеспечить лекарственными препаратами наших льготников. Горячая линия, также как и комитет здравоохранения и приемная реагируют на все вопросы по данному поводу. Если есть случаи, когда возникает задержка, то в индивидуальном порядке эти вопросы решаются. Работаем.

Максим Костиков: Продолжая тему нацпроекта «Демография», напомню, что одним из его направлений остается забота о старшем поколении, здесь важно узнать, что у нас происходит с так называемым социальным городком в Пскове. Это один из знаковых долгостроев. Какие планы по данному объекту, когда он будет введен в строй?

Вера Емельянова: Псковская область отличается высоким процентом людей старшего поколения. В рамках нацпроекта мы пытаемся реализовать ряд мероприятий, направленных на поддержку данной категории. Прежде чем сказать, что такое социальный городок и как мы планируем работать с ним дальше, хотела бы отметить, что в рамках нацпроекта есть как минимум пять конкретных проектов, которые осуществляются на территории региона. Прежде всего это организация системы долговременного ухода.

Про нее много говорят, она связана с социальным городком, но мы понимаем, что должна быть современная система ухода за пожилыми гражданами. Не только работа наших стационаров должна быть настроена на эту систему, люди не должны там только проводить время и ожидать последствий. Они должны жить активной жизнью, долго и счастливо. Псковская область включилась в данный проект в числе десятка регионов страны. В настоящий момент он реализуется в Великолукском и Локнянском интернатах. На будущий год планируется расширить спектр интернатов. В то же время мы работаем над тем, чтобы создать совершенно новые условия, в том числе и через проект социального городка.

Обращение губернатора к Министерству труда и социальной защиты обрело реальное воплощение. В 2020 году область получает средства на завершение строительства объектов, и в течение 2 лет необходимо будет закончить строительную часть, приобрести оборудование, предоставить площади для расселения пожилых граждан.

Важным направлением в проекте «Старшее поколение» является организация профобучения пожилых людей. Я не думаю, что все об этой программе хорошо знают, но тем не менее у нас сегодня изменился пенсионный возраст. Люди, которые находятся за чертой 5 лет до выхода на пенсию имеют средства за государственные средства в рамках нацпроекта получить возможность дополнительного образования, профессионального обучения.

В этом году у нас довольно активно включились граждане в эту программу, уже около 600 человек прошли переобучение. На будущий год мы планируем удвоить показатели, если не утроить при желании наших граждан. Программа с 2020 года рассчитана еще и на граждан, которым исполнилось 50 лет. Для того, чтобы люди старшего поколения жили дольше, меньше болели действует программа бесплатной вакцинации для лиц старшего возраста. В этом году в рамках данной программы около 2000 человек этой возрастной группы уже привиты. По плановым показателям программу мы выполнили, но это не значит, что она ограничена. Пожалуйста, сегодня мы приглашаем всех пройти эту процедуру, в поликлиниках вакцины достаточно. Пользуясь случаем, эфиром не могу не призвать население сделать предупредительные прививки против гриппа, так как мы находимся накануне осенне-зимнего периода, опасного периода, чем больше будет привитых граждан, тем менее рискованно этот период для них пройдет. Позвольте мне также пригласить наших граждан пройти диспансеризацию. Это тоже национальный проект. Мы должны быть причастными к тому, что объявляется в рамках государственных программ и проектов. Мы говорим о том, что кто-то должен нам улучшить здоровье. Мы сами, прежде всего, должны о нем позаботиться. Всем, кому нужно пройти диспансеризацию, пришло СМС сообщение, звонок тоже должен был поступить. Мы настроили все медорганизции, чтобы в любое удобное время и в выходные дни это возможно было сделать. Уважаемые коллеги, давайте позаботимся о своем здоровье.

Максим Костиков: Спасибо, Вера Васильевна. Сегодня мы успели обсудить два национальных проекта - «Здравоохранение» и «Демография». Мы вас приглашаем в наш эфир и надеемся, что в следующий раз мы более подробно поговорим о нацпроектах «Образование» и «Культура». Здесь тоже много вопросов и тем. Спасибо, что сегодня к нам пришли.

Вера Емельянова: Спасибо всем большое. Всего доброго и доброго здоровья.