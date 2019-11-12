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Общество

Медведев призвал регионы повысить внимание к развитию медпомощи на селе

13.11.2019 09:51|ПсковКомментариев: 1

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призывает региональные власти уделять повышенное внимание развитию медицинской помощи на селе.

«И ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты - ред.), и ЦРБ (центральные районные больницы - ред.) предметом первейшего внимания должны быть», - подчеркнул он на совещании по вопросам развития села в среду, пишет «Интерфакс».

Он обратил внимание «всех руководителей регионов» на программу по выстраиванию первичной медицинской сети. «Она выстраданная, сложная, мы ее еще только дорабатываем. Вы прекрасно понимаете, насколько это важно. Наиболее остро это ощущается здесь, в деревне, на селе. В город приезжаешь - везде, плюс-минус, приемлемый уровень в поликлиниках, в больницах. Много сделано за последнее время. А вот на селе ситуация другая», - отметил премьер.

«Мы сейчас проведем мониторинг, подготовим предложения. И я прошу все регионы в эту программу по максимуму включиться», - заявил Медведев.

Источник: Псковская Лента Новостей
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