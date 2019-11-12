Общество

Суд обязал снести незаконно построенный на Залитских островах дом

Псковским природоохранным межрайонным прокурором проведена проверка соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Псковской области, в ходе проверки установлено, что на острове им.Белова, являющемся памятником природы, осуществлена незаконная постройка объекта капитального строительства - блочного жилого дома.

Вместе с тем на территории памятника природы «Остров им. И.С.Белова», входящего в группу Залитских островов в Псковском озере, запрещается деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе строительство новых зданий, сооружений, иных объектов.

В этой связи Псковский природоохранный межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением к собственнику жилого дома о признании возведенной постройки самовольной, ее сносе и обязании провести очистку земельного участка и его рекультивацию за свой счет.

Псковский районный суд в полном объеме согласился с доводами прокурора. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Псковского областного суда решение суда первой инстанции признано законным и оставлено без изменения.

Исполнение решения суда находится на контроле у Псковского межрайонного природоохранного прокурора.