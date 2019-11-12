Общество

Рабочие коллективы в Псковской области за шесть лет стали «добрее» в 3 раза

Сегодня, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада выяснили, как часто Псковские компании предлагают кандидатам дополнительные «бонусы» в виде хорошего коллектива, а также кому полагаются чай, кофе и «печеньки» на рабочем месте.

С 2013 года количество предложений о работе с упоминанием доброго, дружного, душевного и/или хорошего коллектива в текстах вакансий в Псковской области в 2019 году выросло в 3,1 раза. «Причем число подобных вариантов занятости увеличивается от года к году, что свидетельствует о внимании соискателей не только к таким базовым факторам, влияющим на выбор места работы, как заработная плата, удаленность рабочей локации от дома, функционал, но и к более специфичным вещам – корпоративной культуре, ценностям и миссии компании, адекватности топ-менеджмента», - комментирует Ирина Жильникова, руководитель пресс-службы HeadHunter по Северо-Западу.

Интересно, что хорошим коллективом чаще могут похвастать компании из отраслей розничной торговли (19% от всех вакансий, открытых в Псковской области с января по ноябрь 2019 года, в тексте которых встречается упоминание о добром, дружном, душевном и/или хорошем коллективе), финансов (13%), а также специализирующиеся на услугах для бизнеса (9%). Пятерку лидеров с «командой мечты» замыкают работодатели из отраслей непищевых товаров народного потребления, ИТ, интернета, системной интеграции (по 7%). Большая часть подобных предложений о работе ориентирована на специалистов в области продаж (49%), начинающих специалистов и студентов (15%), работников банков (13%) и представителей административного персонала (10%).

Еще один любопытный факт – уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях, в которых есть упоминания о хорошем коллективе, ниже среднерыночного в Псковской области – 25 000 рублей против 30 000 рублей в 2019 году.

Помимо хорошей атмосферы в коллективе работодатели привлекают кандидатов из Псковской области различными снеками – чаем, кофе, печеньем и/или фруктами. Если в 2014 году число вакансий с подобными предложениями по сравнению с 2013 годом увеличилось в 5 раз, то в 2019 году – в 14,5 раз. Мотивируют подобным образом чаще всего специалистов из сфер ИТ и телекоммуникаций (42% от всех вакансий, открытых в Псковской области с января по ноябрь 2019 года, в тексте которых встречается упоминание о чае, кофе, печенье и/или фруктах), представителей административного персонала (41%), сфер продаж (30%), маркетинга, рекламы, PR и индустрии гостеприимства (по 11%), а также начинающих специалистов (8%). В числе тех, кто готов обеспечивать сотрудников не только рабочими задачами, но и дополнительным питанием – компании из отраслей ИТ и интернета (16%), услуг для бизнеса (9%), розничной торговли (8%), а также финансового сектора (7%). Среднее предложение по зарплате в вакансиях с упоминанием чая, кофе и снеков в 2019 году равняется 22 500 рублей.