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Общество

Псковский облсовпроф обратился к Михаилу Ведерникову и Александру Козловскому с предложением о внесении изменений в соглашение о минимальной заработной плате

13.11.2019 11:17|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова направила в адрес председателя Регионального Союза промышленников и предпринимателей Псковской области Александра Козловского, а также губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову предложение о внесении изменений в соглашение о минимальной заработной плате в Псковской области на 2020 год, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Как отметила в тексте обращения Ульяна Михайлова, на заседании Генерального Совета Общероссийского союза «ФНПР» было обращено внимание, что установление в разных субъектах Российской Федерации разных размеров тарифных ставок (окладов) для работников бюджетной сферы одной профессиональной категории, выполняющих одинаковую трудовую функцию, не соответствует международному правовому принципу равного вознаграждения за труд равной ценности без какого то бы ни было различия и не способствует решению важнейшей государственной задачи – формированию единого правового пространства на территории Российской Федерации.

Кроме того, не в самом лучшем свете упоминается Псковская область. В частности, формулировка 2017 года «стороны Соглашения договорились о том, что минимальная заработная плата в Псковской области устанавливается равной МРОТ и является суммой выплат работнику, включающую тарифную ставку, оклад, а также надбавки, компенсационные выплаты, стимулирующие выплаты, произведённые в текущем месяце» сохранилась и в соглашении на 2019 год.

Однако, в обращении особо отмечается, что Конституционный Суд РФ постановил, что Трудовой Кодекс РФ не позволяет включать в заработную плату (ее часть), не превышающую МРОТ, оплату сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

«Учитывая изложенное, считаем, что правовая позиция, изложенная в Постановлении Конституционного суда РФ от 11 апреля 2019 года № 17-П, должна найти своё отражение в Законах и нормативно-правовых актах органов власти Псковской области, регулирующих порядок и условия оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области, а также в Соглашении о минимальной заработной плате в Псковской области на 2020 год», — говорится в заключении обращения.

Теги: #профсоюзы #облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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