Общество

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Еленой Бибиковой

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Ведущий программы - главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко побеседует с ней о работе в Совете Федерации, приоритетах, планах, взаимодействии с псковскими региональными властями, а также обсудит другие актуальные темы общественно-политической и социально-экономической повестки.

Задать вопрос гостье студии можно по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена