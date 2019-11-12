Общество

Публичные слушания по проекту бюджета Псковской области состоятся 15 ноября

Публичные слушания по проекту закона области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» пройдут 15 ноября, в 16.00, в малом зале Псковского государственного университета (ул. Некрасова, 24). Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

С главным финансовым документом региона можно ознакомиться на портале государственных органов Псковской области pskov.ru (раздел «Документы», подраздел «Проекты документов»).

Замечания и предложения по проекту закона области можно направлять в Комитет по финансам Псковской области в срок до 14 ноября 2019 года по адресу: ул. Некрасова, 23, г. Псков, 180001, или по электронной почте: oblfin@obladmin.pskov.ru. Телефон для справок: 8(8112) 29-99-23.

Регламент проведения публичных слушаний, определяющий порядок регистрации участников, организации и проведения публичных слушаний, размещен на портале государственных органов Псковской области pskov.ru в разделе «Документы».

Напомним, что 31 октября администрация области внесла проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в Псковское областное Собрание депутатов. Главный финансовый документ сформирован на основе утвержденных администрацией области 19 госпрограмм. Расходы областного бюджета в рамках госпрограмм в 2020 году составят около 95% от общего объема расходов.