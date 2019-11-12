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Общество

Единороссы организовали концерт для сотрудников предприятия слепых «Нива»

13.11.2019 13:59|ПсковКомментариев: 0

Концерт для сотрудников предприятия слепых «Нива» организовали активисты Псковского городского отделения «Единой России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в реготделении партии, мероприятие состоялось в Пскове 12 ноября, накануне Всемирного дня доброты.

В зале собрались более 30 сотрудников организации. Для них партийцы пригласили выступить духовой оркестр Псковского детского дома «Геликон» под руководством Заслуженного работника культуры России, Почетного гражданина города Пскова Александра Роора.

По окончании программы единороссы вручили собравшимся подарки и угостили их пирогами.

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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