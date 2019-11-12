Общество

4,7 тыс. обращений поступило в Псковской области на горячую линию по вопросам перехода на «цифру»

В Псковской области с апреля на горячую линию по переходу на цифровое телевидение поступило 4700 обращений от граждан, сообщил сегодня, 13 ноября, начальник управления цифрового развития и связи областной администрации Денис Матвеев на пресс-конференции, посвященной переходу региона на цифровое телевидение, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Денис Матвеев напомнил, что область первоначально попала в третью волну отключения аналогового вещания, затем - в четвертую волну.

Спикер отметил, что основная масса обращений на горячую линию связана с вызовом волонтеров - их было 1875. «Из них 1865 обработано, остальные отработаются в течение 2 дней», - заявил Денис Матвеев.

Также в течение всего периода, связанного с переходом на территории области работало 350 волонтеров, в основном это члены молодежных организаций и студенты ПсковГУ.