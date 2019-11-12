Общество

Более 140 человек поучаствуют в фестивале для детей из детдомов «Кукарача»

Завершился прием заявок на фестиваль для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре, 12 ноября, когда прием закончился, принять участие в фестивале захотели 142 человека.

«На очный этап фестиваля организационный комитет отобрал 100 человек, далее участников ожидает проведение очного конкурсного отбора членами жюри из числа профессиональных деятелей культуры и искусства», - отметили в учреждении.

Также там добавили, что заявки пришли из Пскова, Великих Лук, Пушкинских гор, Красногородска, Опочки, Печор, Порхова, Пыталово, деревни Боброво и села Воронцово.

Напомним, подать заявку на участие можно было в трех номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

Напомним, организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, государственного комитета по социальной защите населения Псковской области, государственного управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.