Общество

Псковская таможня: зарегистрирован 21 факт склонения сотрудников к получению взятки

В 2019 году в Псковской таможне зарегистрировано 21 уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской таможне, за 10 месяцев этого года от должностных лиц таможни поступило 21 уведомление о фактах обращения к ним подконтрольных лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество уведомлений значительно выросло.

«В прошлом году за этот же период было зарегистрировано 4 уведомления, - рассказала исполняющая обязанности заместителя начальника таможни Юлия Петрова. - Наибольшее количество фактов склонения должностных лиц таможни к противоправным действиям, поступившим со стороны подконтрольных лиц, зарегистрировано на таможенном посту МАПП Убылинка. В этом году зарегистрировано уже 12 «провокационных попыток» в отношении должностных лиц этого поста. При этом, физические лица пытаются «уговорить» как инспекторский состав, так и руководство таможенного поста».

В 2019 году в отношении взяткодателей правоохранительными органами возбуждено 19 уголовных дел по статье 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (дача взятки).

Псковская таможня напоминает, что не только получение взятки, но и ее дача, карается законом. Санкции статьи 291 части 1 УК РФ предусматривают наказание штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.