Общество

794 компенсации выплачено малоимущим семьям Псковской области за покупку оборудования для перехода на «цифру»

794 компенсации выплачено малоимущим семьям Псковской области за покупку приставок и иного оборудования, необходимого для перехода на цифровое телевидение. Об этом сообщил сегодня, 13 ноября, начальник управления цифрового развития и связи региональной администрации Денис Матвеев на пресс-конференции, посвященной переходу на цифровое ТВ, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он напомнил, что на поддержку социально незащищенных категорий граждан и компенсацию затрат на приобретенное ими в период с 1 октября 2018 года по 15 декабря 2019 года цифровое оборудование в областном бюджете предусмотрено 5 млн рублей.

Данная мера социальной поддержки внедрена по решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.