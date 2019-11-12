Общество

Сведения о местоположении границ Полистовского заповедника внесут в ЕГРН

Сведения о местоположении границ Полистовского осударственного природного заповедника, являющегося особо охраняемой природной территорией федерального значения, внесут в Единый госреестр недвижимости. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКП Росреестра по Псковской области.

Всего в ЕГРН внесены сведения о 56 природных территориях федерального значения. Работа по определению границ и внесению сведений о природных территориях федерального значения по поручению президента России Владимира Путина должна быть завершена до 1 января 2022 года. Определение четких границ и внесение сведений позволят защитить территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир.

К 2022 году должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕРГН) все сведения о границах особо охраняемых природных территорий федерального значения (ООПТ). Для координации деятельности и оперативного взаимодействия между ведомствами Минприроды России создана рабочая группа по внесению сведений о местоположении границ ООПТ федерального значения в реестр недвижимости. В состав рабочей группы вошли представители Минприроды, Росреестра, Кадастровой палаты, Рослесхоза, Росимущества и Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела.

В настоящее время Кадастровая палата уже подготовила и направила в Минприроды перечень местных систем координат, используемых для ведения ЕГРН на территории кадастровых округов, в пределах которых расположены ООПТ. На сегодня в ЕГРН содержатся сведения о 56 особо охраняемых природных территориях федерального значения, что составляет уже 18% от общего количества, по информации содержащейся на сайте Минприроды. Предстоит определить границы еще 253 ООПТ.

К особо охраняемым территориям относятся природные заповедники, национальные парки, заказники, ботанические сады. Некоторые ООПТ принадлежат к объектам Всемирного природного наследия. На территории России находится 11 таких объектов. В их состав входят 13 заповедников, семь национальных парков, три федеральных заказника, несколько памятников природы и буферные зоны заповедников. Среди уникальных природных объектов России – озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые горы Алтая, Плато Путорана и другие памятники природы.

«Считаю важным отметить, что на территории Псковской области сведения о НП «Себежский» внесены в ЕГРН в 2014 году, о ГПЗ «Ремдовский» – в 2017 году. Сведения о местоположении границ ООПТ федерального значения ГПЗ «Полистовский» еще предстоит внести в ЕГРН», – сообщила директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова.

В 2019 году в реестр недвижимости были внесены сведения о восьми ООПТ. Четкое определение границ особо охраняемых природных территорий позволит защитить их территориальную целостность, природную среду, растительный и животный мир.

«Закрепление границ в госреестре недвижимости особенно важно для сохранения природного достояния России, поскольку защищает уникальные природные объекты от вырубки леса, самостроя и других нарушений природоохранного законодательства, – отметила замглавы Федеральной кадастровой палаты, член рабочей группы Минприроды России Марина Семенова. – Кроме того, отсутствие в реестре недвижимости информации о природных территориях может привести к ошибкам, связанным с предоставлением земельных участков органами местного самоуправления, и, как следствие, ущербу, наносимому уникальным объектам».

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Как правило, эти территории полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, так как для них установлен режим особой охраны.

К ООПТ федерального значения относятся государственные природные заповедники, национальные парки; также к ООПТ федерального значения могут быть отнесены государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады.