Общество

Девять проектов НКО получат поддержку псковского региона для участия в конкурсе Фонда президентских грантов

Общественная презентация проектов, претендующих на участие в первом конкурсе 2020 года Фонда президентских грантов, прошла на площадке проектного офиса «Команда 2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, свои проекты представили 14 социально ориентированных НКО. После детального обсуждения общественники смогли обменяться мнениями, опытом в реализации проектов и получить рекомендации по доработке проектных заявок.

По итогам рассмотрения заявок принято решение, что 9 НКО получат информационную, организационную и методическую поддержку от администрации Псковской области в лице управления общественных проектов и молодежной политики, региональной Общественной палаты, Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», ресурсного центра поддержки СО НКО Псковской области.

Это проект «Ради жизни» от организации «Дети - наше будущее», проект «ЗаРождение» Псковского регионального центра диагностики, реабилитации и оздоровления, проект «Социальный образовательно-оздоровительный центр «Развитие» от Военно-патриотического спортивного клуба «Шторм», проект «Социальная гостиная: дневной досуг и помощь пожилым людям - детям войны» от регионального отделения организации «Российский Красный Крест», проект «Шаг навстречу» от регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, проект «Спорт для каждого» от Псковской областной общественной организации развития спорта «Сильные люди», проект «Легендарный рядовой» от организации «Возрождение», «Поэтический баттл «Пушкин наш» от организации «Равные возможности» и проект «Самбо в школу» от некоммерческой организации «Отечество».

Остальным некоммерческим организациям рекомендовано доработать свои проектные заявки, предварительно отправив их на дополнительную экспертизу в Управление общественных проектов Администрации Псковской области (Телефон приемной: +7 (8112) 29-93-54 Электронная почта: info-pgn@obladmin.pskov.ru) и Региональный ресурсный центр поддержки НКО.

Заявки в Фонд президентских грантов на первый конкурс 2020 года принимаются до 25 ноября текущего года. Фонд проводит конкурсы среди некоммерческих организаций, которые планируют реализовать проекты в сферах социальной защиты, культуры, спорта, образования, экологии и многих других направлениях.

В этом году по итогам двух конкурсов федеральную поддержку Фонда президентских грантов на реализацию своих инициатив получили 25 НКО Псковской области. Сумма представляемых грантов составила более 47 млн рублей. Кроме того, в этом году отмечается резкий рост числа заявок от регионов на участие в федеральном конкурсе. В прошлом году 17 социально значимых проектов Псковской области получили федеральную поддержку на сумму около 35 млн рублей.