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Общество

Десятиклассники Псковского кадетского корпуса ознакомились с профессией пожарного-спасателя

13.11.2019 19:05|ПсковКомментариев: 0

12 ноября на базе Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» для учащихся 10-го класса Псковского кадетского корпуса было организовано и проведено мероприятие, основной целью которого стало ознакомление ребят с профессией пожарного-спасателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального МЧС. 

В начале занятия ведущая мероприятия пригласила десятиклассников ознакомиться с экспозицией пожарно-технической выставки, где они узнали о своих земляках, уроженцах Псковской области, которыми по праву гордится не только пожарная охрана Псковщины, но и всей страны. Это Анатолий Иванович Яковлев, первый доктор технических наук в области пожарной охраны, научные исследования которого позволили значительно повысить огнестойкость железобетонных конструкций; Валерий Тимофеевич Кишкурно – генерал-майор внутренней службы, кандидат технических наук, в 90-е годы начальник Главного управления Государственной противопожарной службы МЧС России.

Кроме того, ведущая рассказала ребятам о пожаре на складе боеприпасов близ деревни Кислово 20 октября 1994 года, когда героизм и мужество, проявленные пожарными, позволили отвести беду от жителей города Пскова и избежать возможных страшных последствий.

Сюрпризом для кадетов стало участие в мероприятии одного из участников тушения этого пожара, Роднева Андрея Сергеевича. Он рассказал ребятам о своем пути в пожарную охрану, о кисловских событиях, непосредственным участником которых ему довелось стать. Ребята слушали рассказ Андрея Сергеевича очень внимательно, буквально затаив дыхание: было понятно, что он произвел на каждого них большое личное впечатление. Конечно, по окончании рассказа присутствующие задавали дополнительные вопросы о профессии огнеборца, о качествах, которыми должен обладать человек, выбирающий эту профессию. А в завершении беседы прозвучал главный вывод: успех любого дела зависит от тех людей, которые этим делом занимаются, от их профессионализма, заинтересованности результатом, добросовестности.

Продолжением мероприятия стала экскурсия десятиклассников в пожарно-спасательную часть №2 г. Пскова, где ребята смогли увидеть пожарные автомобили, специальное оборудование огнеборцев и ознакомиться с распорядком жизни пожарной части.

Источник: Псковская Лента Новостей
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