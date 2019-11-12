Общество

Сенатор Елена Бибикова рассказала об основных проблемах жителей Псковской области

Сенатор от Псковской области, зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рассказала об основных проблемах, с которыми обращаются жители региона. Своим наблюдением по теме Елена Бибикова поделилась 13 ноября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Что касается основных проблем, с которыми обращаются жители области, - многое зависит от принятых сегодня законов. Так, например, для жителей сельской местности ввели в этом году двадцатипятипроцентную надбавку к пенсии, а это больше тысячи рублей. И некоторые профессии не вошли в перечень тех, которым полагается надбавка, - отметила Елена Бибикова. - Такую проблему нам удалось решить в Красногородске и Пыталовском районе, где не включили работников ветеринарной службы».

Сенатор отнесла к основным социальным проблемам региона те, которые касаются пенсионного законодательства, а именно - о порядке назначения пенсий. Также указала и на сложности, связанные с порядком учета стажа.