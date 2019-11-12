Общество

Началась внеочередная сессия Псковской гордумы, на которой изберут главу города

Началась внеочередная 31-я сессия Псковской городской Думы, на которой изберут главу города. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на сессии аншлаг. На ней помимо депутатов и руководителей структурных подразделений администрации города присутствуют депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова, представители администрации региона, прокуратуры, СМИ. Часть присутствующих будет «слушать» сессию из соседнего с малым залом ГКЦ помещения.

Перед началом заседания и. п. главы города Елена Полонская вручила депутатское удостоверение новоиспеченному депутату гордумы Олегу Луценко.

Напомним, 11 ноября ТИК Пскова зарегистрировала депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва кандидата из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного отделения политической партии КПРФ Олега Луценко.

Решение о предложении его кандидатуры на рассмотрение территориальной избирательной комиссии для замещения вакантного мандата было принято 2 ноября на заседание Бюро комитета Псковского областного отделения КПРФ.

Ранее депутат от КПРФ Александр Тимофеев вышел из состава Псковской городской Думы по собственному желанию в связи с высокой занятостью на посту председателя Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Псковской области.

Луценко Олег Владимирович родился 16 июня 1961 года в Пскове в семье военнослужащего.

В 1976 году окончил школу №5 г. Пскова. С 1976 по 1978 годы учился в Ленинградском суворовском военном училище. Окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище.

С августа 1982 года по сентябрь 1997 года проходил кадровую военную службу на офицерских должностях в Вооруженных силах СССР, а затем в Вооруженных силах Российской Федерации.

С марта по июнь 1995 года принимал участие в боевых действиях на территории Северного Кавказа в Чечне. Майор запаса.

Награжден орденом «За военные заслуги», медалью «За разминирование», другими правительственными и ведомственными медалями.

В апреле 1998 года поступил на работу в ООО ЧОО «Областное агентство безопасности» охранником, затем с февраля 2004 года назначен на должность директора этого агентства, где и продолжает работать до настоящего времени.

Имеет звания «Ветеран боевых действий» и «Ветеран труда».