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Общество

Депутат гордумы от «Яблока» подверг сомнениям правомочность сессии, на которой избирают главу города

13.11.2019 16:21|ПсковКомментариев: 1

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков подверг сомнению правомочность сессии гордумы, на которой планируется избрать главу города. Свои претензии на этот счет он выразил на внеочередной сессии городского парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Внеочередную сессию мы можем назначить только после опубликования постановления о сессии в муниципальной газете "Псковские новости", но мой помощник не обнаружил опубликованное постановление о сессии в пятничном выпуске газеты», - отметил депутат.

Между тем, в правовом отделе гордумы ему пояснили, что по уставу газета имеет право выходить не менее двух раз в неделю, конкретные дни не определены. Постановление было опубликовано 12 ноября.

Источник: Псковская Лента Новостей
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