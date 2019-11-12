Общество

Елена Полонская поблагодарила губернатора и депутатов за оказанное доверие

И.п. главы города Пскова Елена Полонская поблагодарила губернатора Михаила Ведерникова и депутатов гордумы за оказанное доверие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии городской Думы.

«В мае я была назначена и.п. главы города Пскова. Спасибо, что все это время вы меня поддерживали, являлись моими наставниками и помощниками в принятии решений на благо псковичей», - подчеркнула она, обращаясь к депутатам.

«Мы продолжили важную работу, направленную на благополучие наших граждан. Во всех областях городского хозяйства и соцсферы гордума играет самую активную роль. Удалось добиться конструктивного сотрудничества с администрациями города и области. Сегодня мы успешно реализуем проекты, направленные на модернизацию городского хозяйства и комфортной среды. Благодаря поддержке региональных властей будет продолжено строительство детских садов», - перечислила Елена Полонская.

Она также поблагодарила депутатов за конструктивную работу на округах.

«Скоро нам предстоит принять бюджет на 2020 год. Он должен быть социально ориентированным и максимально учитывать интересы каждого жителя. Рассчитываю, что каждая фракция окажет поддержку в реализации планов. Впереди у нас немало работы», - заключила она.

Напомним, 13 ноября в Пскове в рамках внеочередной сессии Псковской городской Думы проходят выборы главы Пскова. На этот пост претендуют исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская и депутат гордумы Григорий Турчин.