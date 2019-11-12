21 ноября ресторан «Инжир» приглашает на игристый вечер. Начало вечера в 19.00.
«Вкуснейший каскад блюд будет украшен яркими и разнообразными вкусами игристого, которое предстанет для гостей в новом свете. А пять уникальных дегустаций в сочетании с тонкими вкусами блюд откроют мир новых эмоций», - заверяют в ресторане.
В дополнение ко всему в ресторане приготовили утонченную музыкальную программу с розыгрышем призов.
Специальное меню от шефа:
Основные блюда:
А десертом станет шоколадный тарт с миндалем и брауни с хурмой на манговом желе
Бронь столов по телефону: 20-19-00 или 8900-999-999-1.