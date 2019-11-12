Общество

Ресторан «Инжир» приглашает на игристый вечер

21 ноября ресторан «Инжир» приглашает на игристый вечер. Начало вечера в 19.00.

«Вкуснейший каскад блюд будет украшен яркими и разнообразными вкусами игристого, которое предстанет для гостей в новом свете. А пять уникальных дегустаций в сочетании с тонкими вкусами блюд откроют мир новых эмоций», - заверяют в ресторане.

В дополнение ко всему в ресторане приготовили утонченную музыкальную программу с розыгрышем призов.

Специальное меню от шефа:

Закуски;

Трио канапе;

Дуо тартаров из норвежского лосося и атлантического тунца с соусом «Гуакамоле».

Основные блюда:

Цыпленок в фисташковой панировке под муссом из сливочного сыра с печеной свеклой и аккомпанементом из перепелиного яйца по-шотландски и картофельного фондана;

Диафрагма мраморной говядины Prime с соусом чимичурри.

А десертом станет шоколадный тарт с миндалем и брауни с хурмой на манговом желе



Бронь столов по телефону: 20-19-00 или 8900-999-999-1.

